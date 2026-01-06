2026 HAPPY PERSONA 30th YEAR！『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイトプレオープン　「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」1月8日（木）17:00 配信決定！

株式会社セガ

『ペルソナ』シリーズは、2026年に30周年を迎えます。

これを記念し、30周年期間中には様々なお楽しみ企画をご用意しています。

本企画のスタートとして、記念特設サイトをプレオープンいたしました。

さらに、1月8日（木）17:00より、グッズやイベントを紹介する情報番組「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」の配信も決定いたしました。

30周年の『ペルソナ』シリーズにご注目ください。

●副島成記 描き下ろし！歴代主人公が勢ぞろい「30周年記念キービジュアル」公開

特設サイトでは、アトラスのデザイナー副島成記による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開しています。シリーズの歴代主人公たちが一堂に会した、ファン必見の豪華イラストです。

ぜひ特設サイトにアクセスしてご覧ください。ブックマークもお忘れなく！

『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/(https://p-ch.jp/p30th/)

●「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第1回

2026年は『ペルソナ』シリーズ30周年！MCに松澤ネキさん、ゲストに小清水亜美さんを迎え、30周年を記念したグッズやイベントの情報をたっぷりお届けする特別番組です。

ぜひご覧ください。

■放送日時：1月8日（木) 17:00

■MC:松澤ネキ

■ゲスト：小清水亜美

■視聴はこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=O3_WST1aV6s

※ゲームに関する発表はございません。

※番組は事前に収録された内容です。

YouTubeの視聴ページでリマインダーを設定の上、ぜひご視聴ください。