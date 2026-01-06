カタリナマーケティングジャパン株式会社

カタリナマーケティングジャパン株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 Sean Chu 以下カタリナ）は 本日2026年1月6日付けでBIPROGY株式会社（東京都江東区、代表取締役社長 齊藤 昇、以下BIPROGY）による全株式取得が完了し、同社の完全子会社となることをお知らせいたします。



本件に関しての詳細はBIPROGY社からのリリースをご確認ください。

カタリナマーケティングジャパンの株式取得（子会社化）完了に関するお知らせ(https://www.biprogy.com/pdf/news/nr_260106.pdf)

目的と背景

今回のカタリナの完全子会社化は、日本最大級のリテールメディアネットワーク「AOUMI」の展開を推進するカタリナの今後の事業展開と、BIPROGYがリテール領域を中心として掲げた事業強化戦略とが噛み合ったことで、リテールメディア市場で高いシェアと成長性を有するカタリナの株式を取得したことによるものです。



カタリナは、食品スーパー、総合スーパー及びドラッグストア市場における国内最大級のリテールメディアネットワークのトップブランド企業としての強みを活かし、今後はBIPROGYグループの中核としての役割も担いながらリテールメディア事業の展開を推進してまいります。

カタリナマーケティングジャパン株式会社について

国内最大規模のリテールメディアネットワーク「AOUMI」を全国で展開。質、量ともに国内トップレベルのID-POSデータをはじめとした各種データを活用し、オンライン・オフライン問わずチャネルミックスで小売業様、メーカー様のマーケティング戦略立案・施策の実施をサポート。あらゆるフェーズで実データに基づく最適解をお届けしています。

https://catalinamarketing.co.jp/