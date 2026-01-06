【1/20開催】採用・定着・育成をつなぐ現場マネジメントの実践

株式会社グロップ詳細を見る :https://devsite.satori.site/grop_20260120

人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ(https://www.grop.co.jp/)]（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）は、2026年1月20日（火）に開催される企業人事向けウェビナー、『製造業派遣を“戦力”に変える ──採用・定着・育成をつなぐ現場マネジメントの実践』に登壇いたします。本ウェビナーでは、これらを現場マネジメントの一貫した流れとして設計することで、派遣社員を最大限に活かし、貴社の生産性を高める具体的なアプローチなど実践的なヒントをお伝えします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/67_1_9d529da70232c8a8925b97858a37e2e3.jpg?v=202601060421 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/grop_20260120

★登壇者

株式会社グロップ

HS＆BPO事業本部 関西・中部営業推進課

大橋 愛梨



2023年株式会社グロップ入社。

中部エリアの製造業・物流業を中心に、主軸である人材派遣や人材紹介の営業活動に従事。

新規顧客の開拓を中心に、70社以上の企業に対して人材課題に貢献。

その後、関西・中部営業推進課の組織長として新卒を含む5名のメンバーのマネジメントも行い、１年で4億円の売上計上に成功。現在も組織マネジメントに従事しつつ、岐阜エリアの立ち上げに向けた新規営業に励む。



アステリア株式会社

デジタルマーケティング部

古川 陽一



メーカーで研究開発、ベンチャーで営業、マーケティング、カスタマーサクセス、広報

新規事業責任者を経て、BtoBマーケティングの伴走支援企業を設立。

その過程で、100年以上続く歴史ある企業から創業1年以内のベンチャー企業まで様々な組織のDXに関わらせていただきました。現在は、DXやAI推進を通じて、業務効率化を推進する取り組みを行っています



株式会社VideoStep

マーケティング部 部長

中村 建二郎



2018年株式会社ビズリーチに入社。タレントマネジメント領域のSaasマーケティグ活動に取り組む。またプレイングマネージャーとして既存顧客の深耕/新規開拓営業として2000社を超える企業の中途採用のご支援に携わる。

2025年11月、株式会社VideoStepにてマーケティング責任者として入社。

業務効率化や人材育成効率化Saasのプロダクトマーケティング業務に従事。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp