【2026/1/30 無料セミナー】「止められない業務」をどう守るか。物流システム刷新におけるリスク最小化の勘所を公開

シーオス株式会社

ロジスティクス領域に特化したコンサルティング、システム開発、業務支援を行うシーオス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松島 聡、以下シーオス）は、物流システムの老朽化や業務拡大に伴うシステム刷新を検討している企業様を対象とした無料オンラインセミナー「止められない業務を守る、物流システム刷新とリスク最小化の勘所」を開催いたします。

セミナー開催の背景・目的

老朽化した物流システムがリスクだと分かっていても、「止められない」からこそ刷新に踏み切れない──。属人運用と継ぎはぎの改修が重なり、ブラックボックス化したシステムは、いまや事業継続そのものの不安要因になっています。

本セミナーでは、物流特有の制約を踏まえながら、全社アーキテクチャの再整理から段階的リプレースまで、“事業リスクを下げながら変える”実践事例をご紹介します。

現行踏襲に陥らず、何を残し・何を変えるのかを経営と共有し、無理なく移行する道筋とは何か。場当たり的な延命から脱却し、変化に耐える物流基盤へ踏み出すための具体的な一歩を持ち帰っていただきます。

このような方におすすめ

セミナー開催概要

- 年商500億～規模で、物流システムの保守切れ・リプレース検討に直面している企業- 物流システムの老朽化が課題だと認識しつつも、刷新プロジェクトを立ち上げきれていない経営層・責任者- 障害リスクや維持コストは肌感として分かっているが、投資判断の材料として整理できていない方- 現行踏襲リプレースの提案に違和感を持ち、自社にとっての「全体最適」の絵姿を描きたい方- タイトル： 止められない業務を守る、物流システム刷新とリスク最小化の勘所- 実施日：2026日01月30日（金）10:00-11:00- 開催方法： オンライン（Zoom）- 参加費： 無料

詳細・お申し込みは以下よりご確認ください。

セミナーのお申し込みページ :https://seaos.co.jp/seminars/protect-your-business/

シーオス株式会社について

シーオスは、「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。

シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」

25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。

会社概要

- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、Roboticsの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。- 企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）- 代表者： 代表取締役 松島 聡- 所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F- 設立： 2000年1月- 事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット開発、業務設計支援、業務受託 ほか- ホームページ： https://seaos.co.jp(https://seaos.co.jp/)