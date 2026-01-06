ほねごりグループ、FM NACK5で新ラジオコーナーを開始

株式会社ほねごり

埼玉県・東京都・神奈川県を中心に鍼灸接骨院を展開するほねごりグループ（本社所在地:神奈川県相模原市 代表取締役：阿部公太郎 https://honegori-group.com/）は、 FM NACK5（79.5MHz）で毎週金曜日に放送されている朝のワイド番組 「Good Luck！Morning！-Friday-」 内にて、新コーナー 『ほねごりパワスポ・モーニング』 を1月9日から開始いたします。

本コーナーは、「一日のはじまりを、心と身体から元気に」をコンセプトに、 忙しい朝の時間帯でも取り入れやすい健康のヒントや、 身体を整えるための考え方を、わかりやすくお届けする内容となっています。

番組内では、日常生活の中で感じやすい身体の不調や違和感に寄り添いながら、 健康維持の大切さや、前向きに一日をスタートするための情報を発信してまいります。

■ Good Luck！Morning！-Friday-コーナー概要

コーナー名：ほねごりパワスポ・モーニング

放送局：FM NACK5（79.5MHz）

番組名：Good Luck！Morning！-Friday-

放送日時：毎週金曜日 6:00～9:00（番組内コーナー8:07～）

出演：パーソナリティー・柴田聡さん、阿部公太郎（株式会社ほねごり・代表取締役）、鈴野賢幸（スズえもん）（株式会社ほねごり・鍼灸師）

内容：健康・身体ケアに関する情報提供、朝に役立つ健康習慣の提案 ほか



左から株式会社ほねごり代表阿部公太郎、パーソナリティー柴田聡さん、鍼灸師スズえもん

ほねごりグループは本取り組みを通じて、 地域の皆さまの健康意識向上と、 日常生活をより快適に過ごすためのきっかけづくりに貢献してまいります。

今後も、接骨院として培ってきた施術の知見と現場での経験を活かし、地域の皆さまのカラダの悩みに寄り添った情報発信を行ってまいります。

■ほねごり 会社概要

2013年4月、神奈川相模原市で創業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を54店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、トレーニングジム、整形外科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/

公式X ： https://x.com/Honegori_OA

本件に関するお問い合わせ 株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com

ほねごりくん