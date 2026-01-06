【2/20 開催】川崎市主催 量子セミナーのご案内：量子計算の実装と高速化技術の現在地
2026年2月20日(金) 、理化学研究所 計算科学研究センター 量子系物質科学研究チーム 上級研究員 白川 知功 氏をお招きして、量子HPCによる量子化学計算の最新動向と、産業応用に向けた展望についてご講演いただきます。
また後半には、株式会社エンターテイン 代表取締役CEO 常川 朋之 氏より、対話型のグループワークを開催頂きます。
ぜひご参加ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【量子セミナー】
2026年2月20日(金) 13：15～15：15
（開催方法）
完全オフライン開催
（会場）
新川崎・創造のもり「AIRBIC」第1～4会議室
川崎市幸区新川崎7番7号
（参加費）
500円・当日現金でのお支払い
（定員）
20名
※申込多数の場合は抽選を実施します。
※抽選実施の有無にかかわらず、2月9日(月)頃に参加の可否について、
本イベントの受託者である株式会社キャンパスクリエイトからメールにてお知らせいたします。
（参加申込URL）
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000183367.html
（開催概要）
現在、材料開発や化学分野における計算の高度化・大規模化が進み、従来手法だけでは対応が難しくなっています。こうした課題に対し、量子コンピュータとスーパーコンピュータ（HPC）を連携させる「量子HPC」が新たな解決手法として注目されています。
本セミナーでは、理化学研究所の白川氏をお迎えし、量子HPCによる量子化学計算の最新動向と、産業応用に向けた展望についてご講演いただきます。
講演後には、参加者同士で意見交換を行い、理解をさらに深める対話型グループワークも実施します。最新技術の可能性を体感できる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。
（タイムスケジュール）
■13:15～13:20 開催挨拶
■13:20～14:10 講演
［タイトル］
量子コンピュータとスーパーコンピュータの連携による量子化学計算の高度化と産業応用の展望
［講師］
理化学研究所 計算科学研究センター
量子系物質科学研究チーム 上級研究員 白川 知功 氏
［紹介文］
量子コンピュータとスーパーコンピュータを連携させる量子HPC手法は、量子化学計算や材料開発の新たな可能性を切り拓きつつあります。本講演では、量子シミュレーションの最新動向と、誤り抑制や回路圧縮など実デバイス活用の取り組みを紹介します。併せて、産業応用に向けた課題と、量子・HPC・AIを統合した将来の計算基盤の展望を述べます。
■14:10～14:50 ワークショップ
［タイトル］
量子×HPC活用の可能性を考えるミニアイディアソン
［講師］
株式会社エンターテイン 代表取締役CEO 常川 朋之 氏
［ファシリテータからのコメント］
講演内容を踏まえ、量子技術とHPCを活用して「未来はどのように良くなるか？」をテーマに、参加者同士で自由に意見を出し合うミニアイディアソンを行います。「未来はきっとこんな風に変わりそう」「こんな活用ができたら面白そう」といった率直な気づきを共有することで、課題意識や関心の近い参加者同士の出会いと、今後につながる着想のきっかけづくりを目的とします。
■14:50～15:15 名刺交換会
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
主催：川崎市
企画運営：株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）