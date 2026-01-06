ME-Qのオリジナルアクリルカラーヘアクリップ制作サービスが登場！1個からフルカラー印刷で自由に作成可能（2026/01/06）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、1個からオリジナルグッズを制作できるプリントサービスを展開しています。このたび、新たにオリジナルアクリルカラーヘアクリップ制作サービスを開始しました。

本サービスでは、40～70mmのサイズ展開と、クリア・オーロラ・ラメ・スカイブルー・カーマインなど多彩なアクリルカラーを組み合わせ、フルカラー印刷で自由なデザインのヘアクリップを1個から制作可能です。キャラクターグッズやアーティストグッズ、推し活アイテム、ロゴノベルティなど、幅広い用途に対応しています。

アクリルプレートとヘアクリップは後付け仕様のため、向きや位置を自由に調整でき、デザインの見せ方にこだわれる点も魅力。最新のインクジェットプリンターとカッティング機を導入した自社工場で、高精細かつ安定した品質を実現し、小ロットから大ロットまで柔軟に対応します。

個人利用はもちろん、イベント物販や企業のエンタメグッズ制作にもおすすめの新サービスです。この機会にぜひ、ME-Qのオリジナルアクリルカラーヘアクリップをご活用ください。

【商品の特徴】

◆ 1個から注文可能！小ロット対応の激安オーダー

アクリルカラーヘアクリップは1個から制作可能。試作や個人利用はもちろん、在庫リスクを抑えたグッズ展開にも最適です。

◆ 選べるアクリルカラー×フルカラー印刷

クリア・オーロラ・ラメなど豊富なアクリルカラーに、フルカラー印刷でキャラクターやロゴを美しく再現できます。

◆ 40～70mmサイズ展開でデザイン自由度が高い

用途やデザインに合わせて選べるサイズ展開。存在感のあるグッズ制作が可能です。

◆ 後付けクリップ仕様で向き・位置を自由に調整

クリップは後付け仕様のため、キャラクターの向きやロゴ配置に合わせた細かな調整ができます。

◆ 最新設備による高品質プリント＆大ロット対応

自社工場に最新のインクジェットプリンターとカッティング機を完備。高精細・高生産性でエンタメ案件にも対応可能です。

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルアクリルカラーヘアクリップを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225