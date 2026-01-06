２月、３月運行分 ノンストップの『B＆Sみやざき』を運行します！
九州旅客鉄道株式会社
JR九州バス（株）（福岡市博多区 代表取締役社長：野田 和成）、産交バス（株）（熊本市西区 代表取締役社長：小柳 亮）、宮崎交通（株）（宮崎市 代表取締役社長：高橋 光治）の3社が運行する B＆S みやざき号は、このたび、多くのお客さまにご利用いただいている、土曜、繁忙期の特定日に、宮崎駅から新八代駅まで「ノンストップのB＆Sみやざき」を運行いたします。
ぜひ「ノンストップのB＆Sみやざき」をご利用いただき、快適なご移動をお楽しみください。
〇２月、３月の運行概要
（１） 運行日 ：2026年2月7日（土）、14日（土）、21日（土）、28日（土）、
2026年3月7日（土）
（２） 運行会社 ：JR九州バス
（３） 運行ダイヤ：B＆Sみやざき546号 宮崎駅7時03分発 新八代駅9時13分着
接続する新幹線：さくら546号 新八代駅9時28分発 博多駅10時21分着（毎日運転）
※宮崎駅～博多駅間：3時間18分
（４） 運賃（大人片道）
B＆Sみやざきネット早特14（宮崎駅～博多）：6,000円
B＆Sみやざきネット早特７（宮崎駅～博多）：7,200円
B＆Sみやざきネットきっぷ（宮崎駅～博多）：8,200円
B＆Sみやざきバス乗車券：4,500円
※B＆Sみやざきネットきっぷはこちらから ☛ https://www.jrkyushu.co.jp/tabi/bs/
〇運行日
※2026年3月14日以降の運行は別途ご案内予定