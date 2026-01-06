溶剤系工業用コーティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月30に「溶剤系工業用コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。溶剤系工業用コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
溶剤系工業用コーティング市場の概要
溶剤系工業用コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、溶剤系工業用コーティング市場規模は 2035 年に約 455億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 溶剤系工業用コーティング市場規模は約 317億米ドルとなっています。溶剤系工業用コーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 4.1%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、溶剤系工業用コーティング市場シェアの成長は、VOC（揮発性有機化合物）および化学物質管理に関する規制強化によるものです。市場の見通しでは、VOCおよび関連化学物質に対する厳格な規制枠組みが、塗料の配合変更や高付加価値製品ラインへの需要を促進する主要因となっていることが示されています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は2025年1月にエアロゾル塗料のVOC基準に関する改正案を最終決定し、対象となる化合物の範囲を拡大し、試験方法を更新しました。
また、日本でも同様の規制強化の動きが見られ、経済産業省（METI）の化学物質規制に関する取り組みは、化学物質排出に対する監視強化を示しており、塗料メーカーにとって規制遵守と報告義務の負担が増加することを意味しています。このように、市場は、低VOC溶剤ブレンド、添加剤パッケージ、およびコンプライアンスサービス（試験、報告）に対する需要を促進する複合的な要因によって形成されています。
溶剤系工業用コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/solvent-based-industrial-coatings-market/590641991
溶剤系工業用コーティングに関する市場調査によると、OEM（自動車とモビリティ）の移行と高度な機能性コーティングへの需要増加により、市場シェアが拡大する見込みです。自動車およびモビリティ分野における製品シフトは、機能特性を備えた特殊な溶剤系コーティングへの需要を牽引しています。これらの機能特性には、インモールド成形性、速硬化性、耐腐食性などが含まれます。さらに、主要なグローバルサプライヤーの投資家向け資料を分析した結果、自動車用塗料およびモビリティ用途が成長分野であることが明らかになりました。これらの報告書では、車両OEMの承認取得や特殊製品ラインへの投資が行われていることが示されています。したがって、当社の市場予測では、自動車製造における新素材、EVアーキテクチャ、およびより厳格なプロセスCO?排出目標への適応が市場の見通しを左右すると考えており、溶剤系コーティングの性能とライフサイクル排出量の削減を両立させたコーティングが商業的に高く評価されるでしょう。
しかし、激しい競争は、新規参入企業にとって当該市場で持続可能性を確保する上で大きな障壁となります。大手企業が市場を支配しており、OEMや塗料仕様策定者と長期的な関係を築いています。これにより、共同開発が進み、統合されたサプライチェーンプログラムが構築されています。新規参入企業は、競争の激しい市場に参入し、持続可能性を確保する上で高い障壁に直面しています。
