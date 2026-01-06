ちぃたん☆ぼんばーずOSK、1月生誕祭企画第2弾メンバー【花咲なこ】がファンへの感謝と今後の目標を語る
アイドルグループ 「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」は、1月生誕祭企画の第2弾として、メンバー 【花咲なこ】 にスポットを当てた特集を実施いたしました。
生誕を迎える【花咲なこ】は、これまでの活動を振り返りながら、ファンへの感謝や自身の成長、そして今後の目標についてコメントを寄せています。
■ ファンへの感謝
「自分にもファンがついてくれたことです。この気持ちは一生忘れません」活動を続ける中で、応援してくれる存在の大切さを実感していると語る。一人ひとりの応援を原動力に、日々の活動に取り組んでいます。
■ ステージパフォーマンスへの意識
「ステージパフォーマンスです。ファンの方にもっと楽しんでもらえるように色々考えています」ライブでは表情や動き、構成など細部まで意識し、観客に楽しんでもらえるステージ作りを心がけているとのことです。
■ 応援への覚悟
「応援してくれたことを絶対に後悔させないです。自慢の推しになれるよう、これからも成長します」応援される存在としての責任を大切にしながら、努力を続けていく姿勢を示しました。
■ グループとしての目標
「ちぃたん☆ぼんばーずOSKを全国に広め、誰が聞いても認知されるグループを目指しています」個人の成長だけでなく、グループ全体の発展も見据えた目標を語っています。
■ 大切にしていること
「ファンの方やメンバーへの気遣いです。笑顔がみんなを幸せにできると思っています」周囲への配慮と笑顔を大切にする姿勢も、【花咲なこ】の魅力のひとつです。
花咲なこX（旧Twitter）
https://x.com/nako_osk
ちぃたん☆ぼんばーずOSKでは、今後も生誕月ごとにメンバーを特集し、それぞれの想いや魅力を発信してまいります。
生誕祭企画を通じて、より多くの方にグループの活動を知っていただくことを目指しています。
