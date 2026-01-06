日本の太陽光インバーター市場規模、シェア分析、成長要因および2025～2035年の予測
KD Market Insightsは、「日本の太陽光インバーター市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本のソーラーインバータ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.8％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は10億5,630万米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、売上高6億780万米ドルと評価されました。
市場概要
太陽光インバーターは、太陽光発電（PV）の直流電力を系統対応の交流電力に変換し、システムのエネルギーフローを管理するパワーエレクトロニクス機器であり、日本で拡大する太陽光エコシステムにおいて不可欠な構成要素です。本市場は、住宅用のストリングインバーターおよびハイブリッドインバーター、商業・産業用のストリングおよび三相インバーター、ならびにメガソーラー向けの中央（セントラル）インバーターを含みます。さらに、バッテリー管理、系統支援（無効電力制御、周波数応答）、スマート監視といった機能の高度化も進んでいます。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/794
市場規模と成長
市場範囲の定義によって推計値は異なりますが、代表的な業界予測では、日本の太陽光インバーター市場は2024年に約7億5,000万米ドルと評価されています。住宅の改修需要、商業用太陽光発電および蓄電システムの導入拡大を背景に、2020年代を通じて年平均成長率（CAGR）は中～高い一桁台で推移すると予測されています。
主な成長要因
電化・再生可能エネルギー目標・政策支援
再生可能エネルギー拡大に向けた日本の国家的な取り組みや、政府によるクリーンエネルギー補助金、産業脱炭素化パッケージが、新規PVプロジェクトや更新需要を押し上げ、最新型インバーターの需要を促進しています。クリーンエネルギー利用者向けの投資補助金も、商業分野の需要を強化しています。
住宅向けハイブリッド／蓄電対応インバーターの普及
住宅所有者の間で、屋根置き太陽光発電と蓄電池を管理し、非常用電源や自家消費を可能にするハイブリッドインバーターの採用が拡大しています。ハイブリッドモデルは急成長しているサブセグメントです。
系統統合およびスマート機能への需要
分散型太陽光発電の接続が増加する中、制約の多い日本の配電網では、系統支援機能、遠隔監視、アグリゲーション／仮想発電所（VPP）対応機能を備えたインバーターが、電力会社や事業者から求められています。
商業・ユーティリティプロジェクトのパイプライン
企業の再生可能エネルギー導入、データセンター向けエネルギープログラム、ならびに継続的なメガソーラー開発が、高出力ストリングインバーターや中央インバーターの需要を生み出しています。
日本のソーラーインバータ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.8％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は10億5,630万米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、売上高6億780万米ドルと評価されました。
市場概要
太陽光インバーターは、太陽光発電（PV）の直流電力を系統対応の交流電力に変換し、システムのエネルギーフローを管理するパワーエレクトロニクス機器であり、日本で拡大する太陽光エコシステムにおいて不可欠な構成要素です。本市場は、住宅用のストリングインバーターおよびハイブリッドインバーター、商業・産業用のストリングおよび三相インバーター、ならびにメガソーラー向けの中央（セントラル）インバーターを含みます。さらに、バッテリー管理、系統支援（無効電力制御、周波数応答）、スマート監視といった機能の高度化も進んでいます。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/794
市場規模と成長
市場範囲の定義によって推計値は異なりますが、代表的な業界予測では、日本の太陽光インバーター市場は2024年に約7億5,000万米ドルと評価されています。住宅の改修需要、商業用太陽光発電および蓄電システムの導入拡大を背景に、2020年代を通じて年平均成長率（CAGR）は中～高い一桁台で推移すると予測されています。
主な成長要因
電化・再生可能エネルギー目標・政策支援
再生可能エネルギー拡大に向けた日本の国家的な取り組みや、政府によるクリーンエネルギー補助金、産業脱炭素化パッケージが、新規PVプロジェクトや更新需要を押し上げ、最新型インバーターの需要を促進しています。クリーンエネルギー利用者向けの投資補助金も、商業分野の需要を強化しています。
住宅向けハイブリッド／蓄電対応インバーターの普及
住宅所有者の間で、屋根置き太陽光発電と蓄電池を管理し、非常用電源や自家消費を可能にするハイブリッドインバーターの採用が拡大しています。ハイブリッドモデルは急成長しているサブセグメントです。
系統統合およびスマート機能への需要
分散型太陽光発電の接続が増加する中、制約の多い日本の配電網では、系統支援機能、遠隔監視、アグリゲーション／仮想発電所（VPP）対応機能を備えたインバーターが、電力会社や事業者から求められています。
商業・ユーティリティプロジェクトのパイプライン
企業の再生可能エネルギー導入、データセンター向けエネルギープログラム、ならびに継続的なメガソーラー開発が、高出力ストリングインバーターや中央インバーターの需要を生み出しています。