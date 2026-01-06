耐熱・劣化抑制を担う芳香族添加剤：AMSD市場は2025～2031年にCAGR 4.8%で拡大
α- メチルスチレン二量体（AMSD）はオレフィン重合における共単量体であり、プラスチック中で連鎖停止剤として作用する。α- メチルスチレン二量体（AMSD）は、オゾン層を破壊する四塩化炭素に代わる、SB ラテックス、スチレン系樹脂等の分子量調整剤である。同物質は 2 種類の異なる化合物の混合物である。
産業動向：高機能化の波をとらえ需要が広がる
AMSDが扱われる市場は、機能性樹脂、接着剤、電子材料、工業用添加剤といった分野にまたがり、いずれも高性能化・信頼性向上が強く求められる産業である。特に近年、電子部品の小型化と耐熱化、自動車の電動化、工業材料の長寿命化といった要請が加速し、熱安定性・耐酸化性に優れた芳香族系添加剤への需要が増している。AMSDは高温下でも粘度・色調の変化が小さく、ポリマーの劣化抑制にも寄与するため、各メーカーが採用配合を増やす動きが見られる。また、石化企業による精製プロセスの効率化に伴い、副産物としてのAMSDの品質安定が進み、サプライチェーンの信頼性向上も市場拡大を後押ししている。
市場規模：緩やかながら確実に積み上がる成長軌道
LP Informationの最新調査レポート「世界α-メチルスチレン二量体（AMSD）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/572467/alpha-methyl-styrene-dimer--amsd）によると、グローバルAMSD市場は2025～2031年に年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2031年には0.42億米ドル規模に到達すると予測されている。用途分野の拡大はもちろん、各国で電子部品や特殊化学品の内製化が進んでいることも安定成長の要因となっている。市場は依然としてニッチであるものの、高機能化への投資が継続する産業に根強い需要があり、景気変動に左右されにくい構造を形成しつつある。少量高付加価値の特性を持つため、製造技術や品質管理の差が収益性に直結し、参入には一定の技術壁が存在する。その一方で、ユーザー側では「材料の小さな改良で最終製品の性能を大きく底上げできる」メリットが評価され、安定消費の基盤が強まっている。
図. α-メチルスチレン二量体（AMSD）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338473&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338473&id=bodyimage2】
図. 世界のα-メチルスチレン二量体（AMSD）市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップ3が市場の72%を握る寡占構造
LP Informationの企業分析によると、AMSDの世界主要製造業者には Goi Chemical（Maruzen Petrochemical）、NOF Corporation、SI Group が名を連ね、2024年時点で上位3社が世界市場の約72%を占める寡占市場となっている。いずれの企業も芳香族化学品に深い知見を持ち、高純度グレードの安定供給力と用途開発力を備える点が競争力の源泉である。特に電子材料向けや高耐熱樹脂向けでは、製品の一貫管理体制や不純物コントロール技術が重視され、顧客との共同開発によって長期契約を獲得する企業が増えている。市場全体としては、品質差が価格に大きく影響するため、技術・設備力に優れた既存大手が優位を保ち続ける構造が続く見通しである。
展望：耐熱・高信頼性材料の潮流が追い風に
今後、電子デバイス、EV部材、産業用樹脂、次世代接着剤といった分野では、さらなる耐熱性・耐久性向上が求められ、その性能を支える添加剤・中間体としてAMSDの存在感が高まるとみられる。また、アジア新興国での機能性樹脂メーカーの成長に伴い、中長期的に需要の地理的広がりも進む見込みである。製造側では、精製度向上、省エネプロセス、循環型化学を意識した原料利用など、サステナブルな取り組みが競争力の新たな指標になりつつある。AMSD自体が少量投入で効果を発揮する素材であるため、企業にとっては「性能向上」「環境適合」「コスト最適化」を同時に実現できる素材として、今後の用途開発余地は大きい。市場は静かだが、技術競争は確実に次のステージへと進んでいる。
産業動向：高機能化の波をとらえ需要が広がる
AMSDが扱われる市場は、機能性樹脂、接着剤、電子材料、工業用添加剤といった分野にまたがり、いずれも高性能化・信頼性向上が強く求められる産業である。特に近年、電子部品の小型化と耐熱化、自動車の電動化、工業材料の長寿命化といった要請が加速し、熱安定性・耐酸化性に優れた芳香族系添加剤への需要が増している。AMSDは高温下でも粘度・色調の変化が小さく、ポリマーの劣化抑制にも寄与するため、各メーカーが採用配合を増やす動きが見られる。また、石化企業による精製プロセスの効率化に伴い、副産物としてのAMSDの品質安定が進み、サプライチェーンの信頼性向上も市場拡大を後押ししている。
市場規模：緩やかながら確実に積み上がる成長軌道
LP Informationの最新調査レポート「世界α-メチルスチレン二量体（AMSD）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/572467/alpha-methyl-styrene-dimer--amsd）によると、グローバルAMSD市場は2025～2031年に年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2031年には0.42億米ドル規模に到達すると予測されている。用途分野の拡大はもちろん、各国で電子部品や特殊化学品の内製化が進んでいることも安定成長の要因となっている。市場は依然としてニッチであるものの、高機能化への投資が継続する産業に根強い需要があり、景気変動に左右されにくい構造を形成しつつある。少量高付加価値の特性を持つため、製造技術や品質管理の差が収益性に直結し、参入には一定の技術壁が存在する。その一方で、ユーザー側では「材料の小さな改良で最終製品の性能を大きく底上げできる」メリットが評価され、安定消費の基盤が強まっている。
図. α-メチルスチレン二量体（AMSD）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338473&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338473&id=bodyimage2】
図. 世界のα-メチルスチレン二量体（AMSD）市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップ3が市場の72%を握る寡占構造
LP Informationの企業分析によると、AMSDの世界主要製造業者には Goi Chemical（Maruzen Petrochemical）、NOF Corporation、SI Group が名を連ね、2024年時点で上位3社が世界市場の約72%を占める寡占市場となっている。いずれの企業も芳香族化学品に深い知見を持ち、高純度グレードの安定供給力と用途開発力を備える点が競争力の源泉である。特に電子材料向けや高耐熱樹脂向けでは、製品の一貫管理体制や不純物コントロール技術が重視され、顧客との共同開発によって長期契約を獲得する企業が増えている。市場全体としては、品質差が価格に大きく影響するため、技術・設備力に優れた既存大手が優位を保ち続ける構造が続く見通しである。
展望：耐熱・高信頼性材料の潮流が追い風に
今後、電子デバイス、EV部材、産業用樹脂、次世代接着剤といった分野では、さらなる耐熱性・耐久性向上が求められ、その性能を支える添加剤・中間体としてAMSDの存在感が高まるとみられる。また、アジア新興国での機能性樹脂メーカーの成長に伴い、中長期的に需要の地理的広がりも進む見込みである。製造側では、精製度向上、省エネプロセス、循環型化学を意識した原料利用など、サステナブルな取り組みが競争力の新たな指標になりつつある。AMSD自体が少量投入で効果を発揮する素材であるため、企業にとっては「性能向上」「環境適合」「コスト最適化」を同時に実現できる素材として、今後の用途開発余地は大きい。市場は静かだが、技術競争は確実に次のステージへと進んでいる。