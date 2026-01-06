こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年正月三が日のテレビCM動向 CM露出タレント1位は「今田 美桜」、2位は「横浜 流星」〜ビデオリサーチ テレビCM速報[全国テレビCMデータ]（関東地区）〜
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、国内最大のテレビCMに関するデータベースである「テレビCM速報（全国テレビCMデータ）」※より、2026年1月1日〜3日の間に関東地区でオンエアされたテレビCM動向をまとめましたので、お知らせいたします。
今年の正月三が日は、企業数で628社（25年：623社）、CM本数で11,986本（25年：12,431本）、CM秒数で220,000秒（25年：223,930秒）のテレビCMが関東地区でオンエアされました。
CM露出タレントランキングでは、「第一生命グループ」などのCMに出演した「今田 美桜」が1位でした。2位は「日鉄興和不動産」などのCMに出演した「横浜 流星」。3位はAI不動産投資RENOSYを提供する「GA technologies」などのCMに出演した「池田 エライザ」となっています。「今田 美桜」は前年6位、「池田 エライザ」は前年トップ10圏外から大幅に露出量を増やしました。一方、「横浜 流星」は2年連続の2位となり、今年も多くの露出がありました。また、「横浜 流星」、「見上 愛」（5位）、「吉沢 亮」（9位）と、話題の映画「国宝」の主要キャストがトップ10入りしています。
企業別CM秒数でみると、「ダイハツ工業」（25年：4位）が1位となりました。なお、2位は「永谷園」（25年：2位）、3位は「ソフトバンク」（25年：5位）でした。
商品・サービス別CM秒数では、「ダイキン工業」（25年：3位）が1位となりました。
企業別CM秒数で2位となった「永谷園」は2年連続、商品・サービス別CM秒数で1位となった「ダイキン工業」は4年連続でトップ3入りし、年始の顔となりました。
（いずれも速報値で、番組宣伝CMなどのテレビ局のPRは除きます）
https://digitalpr.jp/table_img/1272/125273/125273_web_1.png
【参考】2026年正月三が日 テレビCM各種ランキング トップ10（関東地区）
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
※テレビCM速報［全国テレビCMデータ］（https://www.videor.co.jp/service/media-data/tv-cm.html）は、ビデオリサーチのグループ会社である株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズが、地区ごとに「いつ」「どの局で」「何の（企業・商品）」CMが放送されたのかを収集し、独自の基準によって取りまとめた国内最大のテレビCMに関するデータベーステレビ広告統計（https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvadstatistics.html）のオプションサービスです。ビデオリサーチがデータの提供を行い、最速でCM出稿翌日10:00頃のタイミングで確認できることで、出稿時点レベルでのGRP管理や競合社・競合ブランドのCM出稿状況をいち早く把握することが可能となります。
