RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖRIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×ÀßÎ©¡¡¹¹ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÆâÀ½½¸Ìó¤·ROIºÇÂç²½¤Ø
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸Í ·ò¡Ë¤Ï¡¢¹¹ðÂåÍý¶È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¤òÃ´¤¦»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄËÒ Í§Î¤³¨¡¢°Ê²¼¡¢RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤¬»ö¶È³ÈÂç¤Î²áÄø¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹¹ð±¿ÍÑ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ÎÆâÀ½²½¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢ÀïÎ¬¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¼ý±×À²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡ÖRIZAP¡×¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦ÈþÍÆ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤òÃÊ³¬Åª¤ËÆâÀ½²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¡¢¸ú²ÌÊ¬ÀÏÅù¤Î°ìÏ¢¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÁ´ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÆâÀ½²½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ØRIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Ç¤¹¡£chocoZAP¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëµÞÀ®Ä¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¹¹ð±¿ÍÑ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ÎÆâÀ½²½¤Ï¡¢¼«¤é¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¼è¤ê¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹¹ð±¿ÍÑ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦ÀïÎ¬Î©°Æ¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹ðÈñ¤ÎÆâÀ½²½¤Ë¤è¤ëROIºÇÂç²½¤È¼ý±×À²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ROI¡§Return On Investment¤ÎÎ¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¤³¤È
¢£RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¶¯¤ß
¡¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¡¦¹¹ð±¿ÍÑ
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ð±¿ÍÑ¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ÇROI¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÀïÎ¬Åª¹ØÆþ¡¦¸ò¾Ä
¹¹ð±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¸ú²ÌÂ¬Äê
ROIºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ÑÂ³Åª²þÁ±
¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî
¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÇÞÂÎ¤ËÂÐ±þ¡£Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ½¸½¤Ç°ì´ÓÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
TVCM¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢WebÆ°²è¡¢¥Ð¥Ê¡¼¡¢»æÇÞÂÎ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ©ºî
¥Ö¥é¥ó¥É¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯Åý°ì´ÉÍý
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¶¯²½
£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤È»Ô¾ìÄ´ºº¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç
¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¥µ¥Ý¡¼¥È
Åê»ñ¸ú²ÌºÇÂç²½¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÄó°Æ
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¡¦ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤äTV¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¿ä¿Ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¹¹ð±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëROIºÇÂç²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¹¹ð»Üºö¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄËÒ Í§Î¤³¨¤è¤ê
¡¡RIZAP¡¢chocoZAP¤Î¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³§ÍÍ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê¹¹ð²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊRIZAP Agency Co., Ltd.¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2026Ç¯1·î5Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-17-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄËÒÍ§Î¤³¨
»ñËÜ¶â¡§100Ëü±ß
URL¡§https://rizap-agency.co.jp
³ô¼ç¡§RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹¹ðÂåÍý¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¡¦¹¹ð±¿ÍÑ´ØÏ¢¶ÈÌ³¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî´ØÏ¢¶ÈÌ³¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢¶ÈÌ³
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ã¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¢ä
RIZAP ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô Ã´Åö¡§¿ù¸¶¡¢»³ÅÄ¡¢ÅÄÃæ¡¢Ê¿»³
Mail¡§ press@rizapgroup.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
RIZAP¥°¥ë¡¼¥×Web¥µ¥¤¥È
https://www.rizapgroup.com/
RIZAP¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Web¥µ¥¤¥È
https://rizap-agency.co.jp
