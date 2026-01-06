韮崎市は、広報誌「広報にらさき」令和8年1月号を発行しました。









今月号の表紙は、「みんなで楽しむ！東京エレクトロン 韮崎アリーナ」。

令和7年8月にオープンした同施設を、市民の皆さんが実際に利用している様子を写した写真を採用しています。

東京エレクトロン 韮崎アリーナは、最新のトレーニング機器を備えたトレーニングルームをはじめ、全館空調、無料Wi-Fi環境、キッズルームを完備。さらに、防災拠点としての機能も備え、市民の健康づくりや交流、安心・安全を支える多機能型施設として幅広く活用されています。

令和8年も多くの方に利用していただきたい施設です。

オンラインのご予約はこちらから

東京エレクトロン 韮崎アリーナ (韮崎中央体育館)｜韮崎中央公園陸上競技場｜韮崎中央公園|ミズノ

広報誌巻頭では、韮崎市長・内藤久夫と韮崎市議会議長・内藤正之による新年の挨拶を掲載。

新しい年の幕開けにあたり、市政への思いや市民の皆さんへのメッセージを伝えています。

そのほか今月号では、

・1月に開催されるバランスセミナーのご案内

・山梨クィーンビーズ「韮崎市」ホームタウンゲーム開催のお知らせ

・市民懇話会の参加者募集

・農業振興地域整備計画の変更申請受付に関するご案内

・1月に市内で開催される各種イベント情報

など、暮らしに役立つ情報を幅広く掲載しています。

新年のスタートにふさわしい内容が詰まった「広報にらさき」令和8年1月号を、ぜひご覧ください。

広報にらさきは、市役所や公共施設に設置してあるほか、市公式ホームページからもご覧いただけます。

市民の皆さんの「知りたい」に応える情報を、これからも発信してまいります。

広報紙が手元にない方、市外の方はこちら

【デジタルブック】広報にらさき2026年1月号

https://sv_pc.ecocat-cloud.com/index.php?action=book_start&bid=b52b0d16_d808de0f&page=1&gb=4YC2VVJRG7R2I5E7AK3JGGX3OJHP26X7NOJZJSQB

情報カレンダー (PDFファイル: 643.4KB)

https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/23/calender202601.pdf

広報にらさき全ページ (PDFファイル: 3.5MB)

https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/23/kohofull202601.pdf

1月号音声版 (音声ファイル: 17.0MB)

https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/1/1gatuonsei.mp3

韮崎市の魅力を紹介｜武田八幡宮♪









甲斐武田氏発祥の地に鎮座する、由緒ある八幡宮です。

1140年に武田信義公がここで元服し「武田」を名乗ったことから、武田氏の歴史が始まったと言われています。

以降、武田一族の氏神として篤く崇敬され、戦勝祈願の神社としても知られています 。

山あいの森に抱かれ、凛とした空気が漂う境内では、樹々の間から差す朝日も神々しいです。

三間社流造檜皮葺の本殿は、武田信玄公が再建したもので国の重要文化財にもなっています。

武田八幡宮について、詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/jinjya_bukkaku_rekishi/jinjya_bukkaku/4320.html