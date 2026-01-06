タイ、バンコクの「アジアのタイムズスクエア」セントラルワールドで新年を迎える

バンコク、2026年1月6日/PRNewswire/ --花火がバンコクのスカイラインを彩りました。ドローンが夜空を鮮やかに照らしました。街が一体となってカウントダウンを迎える中、ラチャプラソン地区は人の波で埋め尽くされた。



深夜0時、セントラルワールドバンコクカウントダウン2026：The Original - A Tribute to Love は、タイの首都の中心部を世界的なステージへと変貌させ、centralwOrld を「アジアのタイムズスクエア」と称される存在としての評価を改めて強固なものにしました。

海外からの来訪者を含む 35万人以上 が、市内で最も象徴的な交差点に集い、新年を迎えました。東南アジア有数の繁華街の一つが、全国に中継されるひとつの祝祭の瞬間へと変わりました。

タイ有数のリテール主導型不動産デベロッパーである Central Pattana plc が主催した本イベントは、100％タイ人による制作チームによって創り上げられた、大規模なカウントダウン・スペクタクルとなりました。ステージ構造や照明デザイン、音響システム、没入型ビジュアルに至るまで、その演出は、世界水準のエンターテインメント体験を提供できるタイの成長する実力を明確に示しました。

その夜のビジュアルの目玉となったのは、バンコク中心部で打ち上げられたタイ最長のシティスケープ花火であり、ラチャプラソン地区一帯に広がる大規模な panOramix デジタルスクリーンと同期した、初のドローンショーとの融合演出でした。この連動した演出により、会場はもちろん、全国向けの生中継を通じても、都市全体が一体となったカウントダウン体験が創り出されました。

音楽は引き続き祝賀行事の中心となり、centralwOrld はタイを代表する T-Pop アーティストをフィーチャーした「ワールド ミュージック フェスティバル」を継続的に開催しました。すべてのパフォーマンスは centralwOrld のカウントダウンステージのために特別制作されたものであり、また本イベントは、タイ発のバイラルキャラクター Butter Bear にとって、初のカウントダウンイベント出演ともなりました。

この祝賀イベントは官民の連携によって実現したもので、バンコクを世界的な年越し目的地として位置づけるための協調的な取り組みを反映しています。首都を越えて、タイランドカウントダウン2026を通じて祝賀行事は全国に広がり、主要県のセントラルショッピングセンターが活性化した。

その圧倒的な規模、視覚的な挑戦性、そして継続的な高い支持により、centralwOrld Bangkok Countdown 2026 は、タイNo.1のカウントダウン・ランドマークとしての地位を改めて確立し、世界で最も象徴的な都市型カウントダウンと肩を並べる存在であることを示しました。

