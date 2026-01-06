【海藻類に関する調査】直近1年間に食べた海藻類は「海苔」が約85％、「わかめ」が約76％、「昆布類」が約66％。海藻類に期待する効果・効能は「健康維持」が5割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■直近1年間に食べた海藻類は「海苔」が約85％、「わかめ」が約76％、「昆布類」が約66％

■直近1年間に海藻類を食べた人の、自宅での食べ方は「ご飯やおにぎり、お寿司などに混ぜる・巻く」が7割強。期待する効果・効能は「健康維持」が5割強、「栄養の摂取」が3割強、「生活習慣病予防」が2割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、『海藻類』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

海藻類の摂取状況や期待する効果、購入時の重視点などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1719_1_dc024d324cc2c9a8396292ca6d9b7afc.jpg?v=202601060351 ]

1. 直近1年間に食べた海藻類

直近1年間に食べた海藻類は（複数回答）、「海苔」が84.8％、「わかめ」が75.6％、「昆布、とろろ昆布、切り昆布、塩昆布など」が66.1％です。

女性で比率が高い項目が多く、「ひじき」「わかめ」は男女差が顕著です。

「直近1年間では食べていない」は若年層で比率が高く、男性10～30代では各20％台となっています。

2. 海藻類の摂取頻度

直近1年間に海藻類を食べた人のうち、週1回以上食べる人は8割弱、週2～3回以上食べる人は6割弱です。いずれも高年代層で高くなっています。

3. 海藻類の食べ方

直近1年間に海藻類を食べた人に、自宅で海藻類をどのように食べるかを聞いたところ（複数回答）、「ご飯やおにぎり、お寿司などに混ぜる・巻く」が71.7％、「みそ汁・汁物・スープに入れる」が67.2％、「そのまま食べる」が62.7％です。

高年代層ほど比率が高い項目が多く、「そのまま食べる」「酢の物、和え物」「出汁をとる」は特に年代差が大きくなっています。海藻類を意識的に食べていると回答した人や毎日食べている人では、「みそ汁・汁物・スープに入れる」が1位です。

4. 海藻類に期待する効果・効能

直近1年間に海藻類を食べた人が期待する効果・効能は（複数回答）、「健康維持」が50.9％と半数を超えます。次いで、「栄養の摂取」が32.4％、「生活習慣病予防」が22.5％で続きます。

「栄養の摂取」「髪や爪の健康に良い」「腸内環境改善、便通改善」は、女性で比率が高くなっています。「生活習慣病予防」「血液サラサラ効果」は高年代層、「栄養の摂取」は女性高年代層で高い傾向です。

5. 海藻類購入時の重視点

海藻類や加工品購入時の重視点は（複数回答）、「味」「価格」が各50%台、「国産である」が39.4％、「品質」が29.4％です。

女性で比率が高い項目が多く、「国産である」「内容量」「保存しやすさ」「いろいろな料理に使える」は男女差が大きくなっています。また、「原材料、成分、添加物」「国産である」「品質」「鮮度」「賞味期限・消費期限」「安全性」は、高年代層で高い傾向です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆よく食べる海藻類／海藻類を食べない理由（全5,191件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1719_2_d3d9466b97e71146ea574cfc2c385d87.jpg?v=202601060351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1719_3_a677e66733005790f0ed543ec10569ec.jpg?v=202601060351 ]

