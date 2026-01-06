¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¡¼ÒÄ¹Ç¯Æ¬°§»¢¡ÊÍ×»Ý¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¡¡¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ¼é¹§¡ãÅÅÆ°²½¤Ï¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¡¡ÃÎÇ½²½¤Ï¹â¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾¦ºà³«È¯¤¬¿ÊÅ¸¡ä
ÅÅÆ°²½
¡¦ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÅÆ°²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢HEV¡¢PHEV¡¢BEVÅÅÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢BEV¸þ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯¤ËÂèÆóÀ¤ÂåeAxle»Ô¾ìÅêÆþ¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏBEV¤¬¸ºÂ®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤Ï´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤òÃæ¿´¤ËAT¤äCVT¤Î¿·µ¬°ú¤¹ç¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
ÃÎÇ½²½
¡¦¼ÖÎ¾Åý¹çÀ©¸æ¡¢¼Ö¼¼Æâ³°¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢ÃÏ¿Þ¡¦ÀèÆÉ¤ß¾ðÊó¤ä¥Çー¥¿²òÀÏ¤È¡¢¶¯¤ß¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À½ÉÊ²½¤ò¤á¤¶¤¹¡Ê¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ÈAI¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ¡¦È½ÃÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¡×¡¢¡Ö¾è°÷¸«¼é¤ê¡×¤Ê¤É¡Ë¡£
¡ã¶¯¤ß¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ¸»ºµòÅÀ¤ò³èÍÑ¡¦¶¯²½¤·¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸½ÃÏÀ¸»º²½¤ò¿ä¿Ê¡ä
¡¦ÄÌ¾¦¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦150¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸½ÃÏ²½¤ò¿ä¿Ê¡£»Ô¾ìÆÃÀ¤ä¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÃÏ°èÀïÎ¬¤òºöÄê¤ò¤·¡¢ÆüËÜ¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆîÊÆ¤ò¹¶¤á¤ÎÃÏ°è¤È¤·¤ÆÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¦ÃÏ°è¼çÂÎ¤Î·Ð±Ä¡Ê¸½ÃÏ¥êー¥Àー¡¢±Ä¶È¡¢Ä´Ã£¡¢À¸»º¡Ë¤ò¶¯²½¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒÄó°Æ¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤Î°ú¹ç¡¦¼õÃí¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¡¡Á´°÷¤¬¡È¸µµ¤¤ËÄ©Àï¡É¤·¡¢¡È°é¤Ä¡É²ñ¼Ò¤Ø¡ä
¡¦¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿Í¡¦¿¦¾ì¡×¤ò¤á¤¶¤·¡¢É÷ÅÚ¡¦°Õ¼±²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡£°Õ¼±¤ò³°¤Ë¡¢»ëÅÀ¤òÀè¤Ë¸þ¤±¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¡£¼«¤éÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¡¢¸µµ¤¤ËÁÈ¿¥¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥êー¥Àー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£É÷ÅÚ¡¦°Õ¼±²þ³×¤Ë¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¡£
¡¦2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¿Í¡£¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ã¼¡¤Î3Ç¯¤Ç ¡É°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤ò¤á¤¶¤¹¡ä
¡¦¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°À®²Ì¤ò³Î¼Â¤Ë´¢¤ê¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢BS²þ³×¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¶¯²½¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¦¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¯¤Ê¤ë³°Éô´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÃÊÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¹½Â¤²þ³×¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ý±×¤Î¥Ùー¥¹¤ò¡ÖÎÌ¤«¤é¼Á¡×¤Ø¡£
¡¦´ûÂ¸»ö¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¤ò¾å¤²¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¸¶»ñ¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ç2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÃÆ¹þ¤á¡×¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£
¡¦3¥«Ç¯À®²Ì¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ÈÄ©Àï°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¡¢¼¡¤Î3Ç¯¤Ç¡È°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤ò¤á¤¶¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¡¡¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ¼é¹§
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢2030Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿3¥«Ç¯·×²è¤ÎºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Éý¹¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¡Ö°ìÈÖ¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¤·¤¿Ç¯¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯°Ê¹ß¤â°ú¤Â³¤ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶îÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤ëÀ¸»ºµòÅÀ¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢´Ä¶¤ä»Ô¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤ò²õ¤·Ä©Àï¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î3Ç¯¤Ç¡È°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
