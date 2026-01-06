オープンハウスグループの生活関連サービス「おうちリンク」　2025年11月末で、会員数が3万人を突破！

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社おうちリンク（本社 東京都千代田区、代表取締役 鎌田和彦、以下「おうちリンク社」）が、当社グループで物件を購入していただいたお客様向けに提供する生活関連金融サービス「おうちリンク」（以下、「本サービス」）の会員数が2025年11月末時点で、3万人を突破したことをお知らせいたします。

「おうちリンク」とは、当社グループで物件を購入したお客様が、ライフラインの電気、ガス、インターネット回線及び住宅設備の不具合解消、ハウスクリーニング、インテリアの相談等、住宅や生活に密接に関係したサービス（以下、「対象サービス」）を、煩わしいお手続きなくワンストップでお申込みいただける総合サービスです。物件をお引渡しした後もお客様との接点を継続的に持ち、お客様のニーズに末永くお応えするため、2021年5月に提供を開始し、今日まで順調に会員数を伸ばしてきました。当社グループ内の周辺事業のノン・アセットビジネスとして順調に成長し、米国不動産事業の戸建管理、プレサンスコーポレーションのマンション管理とともに、グループに収益の安定化・資産効率の改善をもたらしています。

本サービスは、銀行・金融サービス「おうちバンク」（※）（以下、「おうちバンク」）の口座と連携しており、アプリから、対象サービスの利用状況や利用金額などが確認でき毎月のご利用料金に対しておうちリンクポイントが貯まる上、貯まったポイントは、おうちバンク口座へのキャッシュバックまたはAmazonギフトカードへの交換をすることができます。住宅購入を契機とした生活関連サービスへの組込型金融（embedded finance)への早期の取組として安定して成功してきており、今後も成長を見込んでおります。

当社グループは、物件をご購入していただいたお客様との接点を大切にし、お客様のニーズに応えるべく、本サービスの拡充に、引き続き、努めてまいります。

※おうちバンク：おうちリンク社が、住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：円山 法昭）の銀行代理業者として提供する銀行・金融サービスで、定額自動振込、給与受取、口座振替、外貨預金などの取引を行うことができます。本サービスから申し込んだ、電気、ガス、インターネットのお支払いで、おうちバンクの口座振替を利用すると、おうちリンクポイントが２倍になる、などの特典があります。

＜住信SBIネット銀行とは＞

住信SBIネット銀行は、2007年にインターネット専業銀行として設立され、口座数850万口座突破・預金残高11兆円突破（※1）・住宅ローン新規実行額国内行No.１（※2）の実績を有するなど、多くのお客さまにご支持いただいております。また、開業以来のイノベーティブな取組みで培った最先端のテクノロジーと金融のノウハウで、「BaaS（バンキング・アズ・ア・サービス）事業」をいち早く立ち上げ、BaaSの先駆者として新たな金融サービスを生み出し続けています。

住信SBIネット銀行は、銀行を超えた「テックカンパニー」として、「テクノロジーと公正の精神で、豊かさが循環する社会」の実現を目指しています。

※ 1 預金残高2025年８月時点、口座数2025年9月末時点。

※ 2 住信SBIネット銀行調べ（2025年３月31日時点）： りそなホールディングス、auじぶん銀行株式会社、三菱UFJフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友トラストグループを含む国内行および住信SBIネット銀行の開示資料に基づく。

＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

商号 株式会社おうちリンク

本社所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1

創業 2021年2月

代表取締役 鎌田和彦

資本金 1億円

銀行代理業の概要

所属銀行：住信SBIネット銀行株式会社

銀行代理業者：株式会社おうちリンク

許可番号：関東財務局長（銀代）第416号

取扱業務：預金・定期預金の受け入れを内容とする契約の締結、資金の貸付を内容とする契約の締結、為替取引を内容とする契約の締結（いずれも媒介）