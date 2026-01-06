『設備の稼働データ、「集めるだけ」から「品質改善に活かす」へ。製造業DXの第一歩』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/fujielectric-20260122/M1D



■ 品質改善に不可欠となる設備データ活用とスマートファクトリー

製造現場では、設備に取り付けられたセンサーや制御機器から収集されるログデータが年々増えており、現場の状況をより細かく把握するための環境が整っているといえます。一方で、そのデータをスムーズに扱える仕組みはまだ十分に浸透しておらず、どう活用していくかが各社の検討テーマになっています。近年はスマートファクトリー化の波が中堅企業にも広がり、IoTやデータ活用を前提とした現場づくりが求められる場面が増えてきました。





■ 稼働データが活用できず、設備の異常兆候を捉える仕組みがない製造ラインでは、設備ごとにメーカーが異なる機器を使って制御をしているため、センサーデータのDB化に課題をもっているケースも多くあります。また、すでにDB化ができていた場合においても、データの活用手段がわからず、稼働分析や異常兆候の把握に活かせていないケースも散見されます。その結果、原因の切り分けが一部の担当者に頼りがちになり、改善の動きが後追いになってしまう場面も見られます。■ IoTデータのDB化・可視化・予兆保全を実現する製造業DX本セミナーでは、富士電機の工場での現場の課題をもとに開発された 「製造ライン監視パッケージ Powered by MONITOUCH X1 Series」と 「軽技Web for Factory」 を組み合わせ、IoT向けセンサーの監視データを “設定だけで” DB化し、可視化・分析・予兆保全まで一気通貫で行う仕組みをご紹介します。製造ライン監視パッケージ Powered by MONITOUCH X1 Seriesは温度・電流・振動といった設備ログをそのままSQLに整理し、軽技WebではテンプレートでDBデータと紐づけ、統計的工程管理やMSPCによる多変量解析も現場で扱えるようにします。こうしたデータ基盤と分析機能の一体化により、設備の変動要因が把握しやすくなり、品質異常につながるトレンド変動や微小な揺らぎも早期に検知できます。現場に負担をかけずに導入でき、 1ラインから無理なく広げられる “実践的な製造業DX”として活用できます。■こんな方におすすめ- 製造業の品質管理・生産技術・設備管理の方で、設備データをもっと活かしたいと感じている方- IoTでログは取れているものの、整理や可視化、異常傾向の把握まで進められず困っている現場担当の方- 1ラインから無理なく始められる“現場主導の製造業DX”の進め方を知りたい方■主催・共催富士電機ITソリューション株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/fujielectric-20260122/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]