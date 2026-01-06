[サイト公開]　建築総合コンサルタント企業である翔設計が「新卒採用サイト」をリニューアルオープン

株式会社翔設計TOPページイメージ

建築総合コンサルタント企業の株式会社翔設計（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷 代表取締役：貴船美彦）は、翔設計の将来ビジョンに必要な人材の募集について表現した採用サイトをリニューアルオープンしました。

この新サイトは、翔設計が切り開く未来とそれを担ってもらう人物像を表現し、会社情報・キャリアパスだけでなく、動画・座談会などのコンテンツを配することで、就職活動を行う学生に翔設計の魅力を分かりやすく伝え、ワークショップ・インターンなど価値ある情報を提供することを目指しています。採用サイトのURLは www.sho-recruit.jp/shinsotsu です。

背景・目的

株式会社翔設計は、2024年に創立40周年を迎え、翔設計の企業理念「楽しさを共に創り続ける」と、翔設計の魅力を伝えるため、「翔設計社員リレートーク」（www.sho-sekkei.co.jp/company/relaytalk/）や「SHO CITY」（www.sho-sekkei.co.jp/shocity/）といった様々な広報活動を行ってきました。

今回は、建築総合コンサルタント企業として最も重要である人材の確保に向け、学生に翔設計のビジョンや魅力を伝えるために新卒採用サイトをリニューアルオープンしました。

社員リレートークSHO CITY

担当者コメント

[翔設計／新卒募集委員会]

新卒採用サイトがリニューアルオープンしました。学生の皆様に翔設計のビジョン・魅力を知るきっかけを提供したいと思い、心を込めて制作しました。

サイトの情報だけでなく、ワークショップ・インターンを通じた直接のコミュニケーションで、翔設計の業務の楽しさを感じてもらえれば、大変嬉しく思います。