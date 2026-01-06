西松建設株式会社様の実践から現場DXを学ぶ、4社特別セッションセミナーを2026年1月に開催

株式会社BONX

現場コミュニケーションのワンストップソリューションを提供する株式会社BONX（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮坂 貴大、以下、BONX）は、この度、西松建設株式会社様をゲストとしてお迎えし、現場向けビジネスチャット「direct（ダイレクト）」を提供する株式会社L is B、映像プラットフォーム「Safie（セーフィー）」を提供するセーフィー株式会社との4社特別セッションセミナーを2026年1月27日(火)に開催することをお知らせいたします。



本セミナーでは「西松建設に学ぶ現場DX ～チャット×声×映像で情報を「つなぐ」未来～」をテーマに、チャット（direct）・声（BONX）・映像（Safie）という3つの情報手段を使い分け、現場で継続的に運用できる仕組みを構築されている西松建設株式会社様の現場DXについてご紹介いただきます。

さらに、現場で活躍する3サービスを提供する各企業も登壇し、対話形式で“現場のリアル”を深掘りします。



■このような方におすすめ！

・現場の連絡手段・ツールが増え、整理や使い分けに課題を感じている方

・チャット・音声・映像など、DXツールの“定着”にお困りの方

・協力会社を含めた現場の情報共有をスムーズにしたい方

・現場の情報の抜け漏れ・伝達ミスを減らしたい方

・西松建設様の実践事例から、現場DX成功のポイントを学びたい方



■セミナープログラム

・西松建設様が取り組む現場DX

・チャット（direct）・声（BONX）・映像（Safie）の実践的な使い分け

・現場、本社、協力会社を巻き込む“定着”の工夫

・ツール活用によって得られた定量効果や、現場のリアルな声



■ 開催概要

タイトル：西松建設に学ぶ現場DX ～チャット×声×映像で情報を「つなぐ」未来～

日時 ：2026年1月27日(火)15:00～

※セミナー所要時間は約60分を予定しております。

形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

参加方法：下記ページにアクセスし「お申し込みフォーム」にて必要情報をご記入のうえ、お申し込みください。

https://l-is-b.com/ja/event/20251218_24009/?utm_source=bonx&utm_medium=email&utm_campaign=joint_seminar_20260127(https://l-is-b.com/ja/event/20251218_24009/?utm_source=bonx&utm_medium=email&utm_campaign=joint_seminar_20260127)



BONXからは、建設業界営業担当 喜多村が登壇いたします。現場DXを担われているご担当者様をはじめ、ご関係者の皆さまもお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。



■3社サービス概要

direct（株式会社L is B）

文字をはじめ、写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーに広く活用される現場向けのビジネスチャット。

https://direct4b.com/ja/



Safie（セーフィー株式会社）

カメラ映像をクラウドに保存、現場の状況を可視化し、遠隔での確認・記録・共有を可能にするクラウド録画サービス。

https://safie.jp/



BONX WORK（株式会社BONX）

スマホアプリとBONX純正デバイスを通じて、作業中の指示や確認、緊急時の連絡などを迅速かつ確実にする現場コミュニケーションのワンストップソリューション。

https://bonx.co/work/





