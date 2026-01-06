Áí¹ç¸¡¾Ú·±Îý¡ÖSIPËÉºÒOKINAWA2025¡×»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÈÓ ¿°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4388¡¢°Ê²¼¡§¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¤Ë²Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Áí¹ç¸¡¾Ú·±Îý ¡ÖSIPËÉºÒOKINAWA2025¡× ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·±Îý¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSIP¡ËÂè3´ü¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¦µæ³«È¯Ãæ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Áí¹çËÉºÒ·±Îý¤Ç¤¹¡£
¡ÖSIPËÉºÒOKINAWA2025¡×·±Îý³µÍ×
¡¡¡ÖSIPËÉºÒOKINAWA2025¡×¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ª¤è¤Ó´Ø·¸µ¡´Ø¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¼ÂÆ°µ¡´Ø´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¦Ä´À°µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¾ÃËÉ¡¢·Ù»¡¡¢¼«±ÒÂâ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡¢°åÎÅµ¡´ØÅù¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿µß½õ¡¦¹çÆ±Ä´À°·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·±Îý¤Ç¤ÏÄÌ¿®ÃÇÀä¤òÁÛÄê¤·¤¿µ»½Ñ¼Â¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ñºÝÅÅµ¤ÄÌ¿®´ðÁÃµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊATR¡Ë¤È¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈïºÒ¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤äÂÐ±þ¾õ¶·¤òÁÈ¿¥²£ÃÇ¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¼ÂÆ°µ¡´Ø¸þ¤±¡ÖºÒ³²¾ðÊó¼ý½¸¡¦µß½õ³èÆ°»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹ç¸¡¾Ú·±Îý SIPËÉºÒOKINAWA2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttps://www.bosai.go.jp/info/press/2025/20251106.html¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÒ³²¾ðÊó¼ý½¸¡¦µß½õ³èÆ°»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤ÈATR¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÅÓÀä´Ä¶²¼¤Ç¤â¡¢¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¡¦³èÆ°¾õ¶·¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¡¦¼«Æ°²òÀÏ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¾®·¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢ÌµÀþLAN¡ÊWiFi¡ËÁõÃÖ¤ò²ÄÈÂ·¿¥±ー¥¹¤Ë¼ýÍÆ¤·¤¿ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¼ÂÆ°µ¡´ØÅù¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤éWi-Fi·ÐÍ³¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
- ¾®·¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆ°ºî²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·¿ºÒ³²ÂÐ±þ²»À¼Ç§¼±µ»½Ñ
- Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿²»À¼Ç§¼±·ë²Ì¤«¤é¤ÎºÒ³²¾ðÊóÂ°À¤ÎÃê½Ðµ»½Ñ
¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¸¦µæ³«È¯¤òÄÌ¤·¤ÆËÉºÒÂÐºö¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸¦µæ³«È¯¤Î°ìÉô¤Ï¡¤Æâ³ÕÉÜÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£É£Ð¡ËÂè£³´ü¡Ö¥¹¥Þー¥ÈËÉºÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡×JPJ012289¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
