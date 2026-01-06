健康・ヘルスケアアプリ市場の最新動向｜利用実態、年代別傾向、地域差をデータで分析

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積されたデータをもとに、健康・ヘルスケアアプリの動向や特徴をまとめた「健康・ヘルスケアアプリ市場調査レポート2025」を公開しました。

本レポートでは、市場概況をはじめ、性年代別構成、利用時間帯、都道府県別の利用傾向、カオスマップ、評価分布、主なアプリ紹介など、多角的な観点から健康・ヘルスケアアプリの利用実態を可視化しています。

歩数計・健康データ管理・生理管理・フィットネスなど、日常的な健康行動を支えるアプリの利用構造を整理することで、ヘルスケア関連事業者やアプリ担当者の施策検討やサービス改善の検討に役立つ内容となっています。ぜひご覧ください。

▼「健康・ヘルスケアアプリ市場調査レポート2025」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/healthcare-appmarketreport-2025

調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。

国内約40万台のAndroid端末から収集したサンプルデータのうち、一定条件を満たすデータを抽出し分析。

調査対象アプリ：

以下すべての条件を満たすアプリを「健康・ヘルスケアアプリ」と定義。

・2025年10月時点でAndroidアプリのMAUが500以上

・Google Playカテゴリ「健康＆フィットネス」または「医療」に属するアプリ

調査期間：

2025年10月

「健康・ヘルスケアアプリ市場調査レポート2025」の一部をご紹介

１. 数字で見るヘルスケアアプリ市場

ヘルスケアアプリは、対象アプリ数が1,766個で、Google Playで★4以上の評価を獲得しているアプリは519個存在します。

1ヶ月あたりの利用個数は0.9個、月間利用時間は61.9分と、一定の利用時間が確保されており 日常生活の中で継続的に利用されているアプリ領域であることが分かります。

２.ヘルスケアアプリ顔ぶれの変化

2020年と2025年の無料アプリランキングを比較すると、歩数計や健康データ管理アプリを中心に、新しいアプリの登場が目立ちます。

近年は血圧・血糖管理といった数値管理に加え、「Offly」のようなスマートフォン利用の抑制アプリや、「beSelf」に代表されるマインドフルネス支援アプリなど、健康管理のアプローチが多様化している様子がうかがえます。

３. ヘルスケアアプリ性年代別割合

スマホユーザー全体の性年代別割合と比較し、ヘルスケアアプリ利用ユーザーは、30代女性と40代女性の割合が相対的に高い傾向にありました。

一方で、スマホユーザー全体で最も比率の高い50代男性は13.8%に対し、ヘルスケアアプリ利用ユーザーでは10.7%にとどまっています。

４. ヘルスケアアプリカオスマップ

ヘルスケアアプリのMAU上位アプリを主な機能別に分類すると、健康データ管理、生理日予測・体調管理、フィットネスなど多様な用途のアプリが並びます。日常の健康行動を支えるアプリが幅広く存在している点が特徴です。

５. ヘルスケアアプリ都道府県別利用者ランキング

北海道から沖縄県までの10地域において、「Google Fit」が1位にランクイン。2位・3位には「ルナルナ」や「dヘルスケア」が多くの地域で入っています。宮城県・愛知県・福岡県では「Fitbit」が上位に入るなど、地域による違いも確認できました。

６. ヘルスケアアプリ評価分析

ヘルスケアアプリの評価は、アプリ全体と比べて一様ではなく、評価が分かれやすい傾向があります。中程度の評価に集中するというよりも、評価が低めのアプリと高評価のアプリが混在しており、アプリごとの差が大きいことがうかがえます

レポート目次

1章：ヘルスケアアプリ市場の概況

2章：ヘルスケアアプリ性年代別分析

3章：ヘルスケアアプリ利用時間帯分析

4章：ヘルスケアアプリカオスマップ

5章：ヘルスケアアプリ都道府県別分析

6章：ヘルスケアアプリ評価分析

7章：ヘルスケアアプリの紹介

App Apeについて



フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。



テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて



フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp