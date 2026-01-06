Heitman¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ø¶¦Æ±Åê»ñ
Heitman LLC¡ÊCEO¡§Maury R. Tognarelli¡¢°Ê²¼¡ÖHeitman¡×¡Ë¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ãÈø¡¡°ïÃË¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡×¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£»Þ Å¯Ïº¡Ë¤ÎÀïÎ¬»Ò²ñ¼Ò¡¢SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖSMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄ»À´¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡ÖÄ»À´DC¡×¡Ë¤Ë¶¦Æ±Åê»ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÅê»ñ¡×¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ä»À´DC¤Ï¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢Ä¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄ»À´¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é2.3 km¤È¤¤¤¦¡¢¶å½£Á´°è¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä»À´DC¤ÏËÌÅï¤ÈÆîÅï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤áÂÔµ¡»þ´ÖÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ðー¥¹¤òÊ£¿ôÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤ÊªÎ®¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²°º¬¤Ë¤ÏÇ¯440ËükWh°Ê¾å¤ÎÈ¯ÅÅ¤ò¸«¹þ¤à6,200Ëç°Ê¾å¤Î¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CASBEEÉ¾²Á¢¨¤ÇAÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅê»ñ¤Ï¡¢Heitman¤¬Í¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥½ー¥·¥ó¥°ÎÏ¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤ÈSMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÍ¤¹¤ë¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ã¥É»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Heitman¡§
Heitman¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¶¦Æ±ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëBrad Fu»á¤ÏËÜÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ»À´»Ô¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£Á´°è¤Ë¹¤¬¤ë¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÎ®ÄÌ³èÆ°¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ»À´DC¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÏ¤Ê´ë¶È¤Ç¤¢¤ë»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤ÈSMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Ä»À´¤¬º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡£
Heitman¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¡¢2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¤Î±¿ÍÑ»ñ»º¤Ï480²¯¥É¥ë¤Ç¤¹¡£1966Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥·¥«¥´¤ËËÜ¼Ò¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë²¤½£ËÜÉô¤òÃÖ¤¯Heitman¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë10¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦¤ÎÉÔÆ°»º¤ª¤è¤Ó»ñËÜ»Ô¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Heitman¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¢ºÄ·ô¡¢¸ø³«ÉÔÆ°»º¾Ú·ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Heitman¤Ï¡¢ÊªÎ®¡¢½»Âð¡¢¥»¥ë¥Õ¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹»ñ»º¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¤ÊÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿ー¤ÇµòÅÀ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥È¥Þ¥ó¤Ï2025Ç¯12·î¤ËÊ¡²¬¤Ç½»Âð¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÇã¼ý¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡§
»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢Åê»ñ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ëÉÔÆ°»ººÆÀ¸Åê»ñ»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÊªÎ®Åê»ñ»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ëÅê»ñ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»À´DC¤Ï¡¢¶å½£Á´°è¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊªÎ®¥Ëー¥º¤Î¼è¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î»º¶È¡¦·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.mitsubishi-hc-capital-realty.co.jp/
SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¡§
SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¥êー¥¹¡¢¥Î¥ó¥ê¥³ー¥¹¥íー¥ó¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£½Ð»ñ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊHeitman¡¢»°É©£È£Ã¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÊªÎ®»ÜÀß¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢ÄÂÂß½»Âð¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÅêÍ»»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SMFL¤ß¤é¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.smfl-mp.co.jp/
¢¨CASBEEÉ¾²Á¡§·úÃÛÊª¤ä³¹¶è¡¢ÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Ë·¸¤ï¤ë´Ä¶ÀÇ½¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í½»Âð¡¦·úÃÛSDGs¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡§https://www.ibecs.or.jp/CASBEE/
