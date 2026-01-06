株式会社ドアーズの戦略的サービス「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」100店舗出店を達成

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田隆志、証券コード：4262、以下「当社」という。）は、当社の連結子会社である株式会社ドアーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：輿石雅志、以下「ドアーズ社」という。）が展開する「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」の出店数が100店舗を突破したことをお知らせいたします。当サービスにとって飛躍的な成長を示すマイルストーンであります。

1. 「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」出店数が100店舗を突破

ドアーズ社が地方圏を皮切りに全国での展開を目指す「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」の出店数が、この度、サービス提供開始から約２年で100店舗を突破しました。地域面での広がりにおいても、今春には関西地方、東海地方への出店展開を予定しており、店舗網は一層拡大する予定です。

■ ドアーズ店舗数の推移

■ 店舗イメージ

2. 「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」とは

当社連結子会社であるドアーズ社は、「リフォーム産業のデジタル化で、安心できる暮らしを」という理念を掲げております。マッチングプラットフォームである「外壁塗装の窓口」の累計加盟店数は国内最大級の約5,800店（2025年12月時点）を誇り、外壁塗装を希望するユーザーに対し、ご要望に沿った優良施工店をご紹介しており、順調な拡大を見せております。

一方で、依然として業界に蔓延する不良施工や手抜き工事といったトラブルが残っている事、さらには、地域によっては紹介可能な加盟店数が少なく、ユーザーの希望に柔軟に対応できず、稼働の多い都心部と比較するとマッチングが成立しにくいという問題点もございました。

こうした課題に対する解決策としてドアーズ社が立ち上げたサービスが「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」になります。「外壁塗装の窓口」はユーザーと加盟店のマッチング・サービスになるのに対し、「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」はドアーズ社が元請けとなることで、ユーザーの皆様に安心してご利用いただくことを狙いとしております。

3．「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」100店舗突破の意味合い

今回、サービス開始からわずか2年で100店舗を突破したという事実は、「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」に対する、各地域におけるお客様、並びにパートナー事業者の期待値の高さを証明するものであります。パートナーとなる小規模事業者にとっても、「外壁塗装の窓口」のブランドやネットワークを活かす事で、集客面や営業面で差別化を図ることができるほか、DX支援や営業サポートを通じて成約率や工事単価の向上等につながることが期待されております。

４. ドアーズ社の今後の展開

ドアーズ社は、今後、既存のマッチングプラットフォームである「外壁塗装の窓口」、全国での店舗展開を見据える「外壁塗装の窓口 リフォーム工房」、および昨年9月に取得した一般建設業免許（許認可番号 東京都知事 許可（般-7）第 160834 号）をもとにしたBtoB市場でのサービス拡大を目指す「外壁塗装の窓口 PRO」の3つのサービスを展開してまいります。

また、当社の主力サービスである「ニフティ不動産」との連携も強化し、当社のパーパスである「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」を実現するために必要な「相談」の窓口として、店舗の充実も図ってまいります。

5．当該事業を担当する連結子会社の概要

■名称 ：株式会社ドアーズ（当社出資比率100％）

■所在地 ：東京都港区三田１-２-18

■代表者名 ：代表取締役社長 輿石 雅志

■事業内容 ：

外壁塗装専門サイト「外壁塗装の窓口」の運営

地域密着型元請サービス「外壁塗装の窓口リフォーム工房」の運営

BtoB対応のリフォーム一括アウトソーシング「外壁塗装の窓口PRO」の運営

■資本金 ：100百万円

■設立年月日：2014年６月2日

■ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、より良い暮らしを目指している一人ひとりの行動を支援するための「行動支援サービス事業」を展開しております。「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」をパーパスとしており、日常生活の意思決定のサポートに関するサービスを提供することで、一人ひとりの幸せな暮らしに寄り添い続けます。



・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・URL：https://niftylifestyle.co.jp/