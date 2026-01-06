業界最大級のオンライン展示会「ITトレンド EXPO2026 Spring」で「先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」※を実施中！

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子）が提供する「絶対リーチ！RCS」 は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展します。

AI CROSSは、本展示会にて次世代メッセージングチャネル「絶対リーチ！RCS」を出展いたします。

「電話やメールでは顧客に届かない」「SMSの反応率が頭打ちになっている」といった課題をお持ちの方に向けて、「絶対リーチ！RCS」を活用することで、確実に届け、反応を引き出す新しい顧客接点の実現方法をご紹介します。

当日は、実際の活用事例や成果データも交えながら、顧客接点改革に役立つ具体的なヒントをお届けいたします。

■先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン

当イベントにて、参加登録＆来場した方の「先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」※を実施中です。（本キャンペーン主催は、Innovation & Co.となります）

■ITトレンドEXPOについて

参加登録はコチラ :https://it.expo.it-trend.jp/key/99fzq2fi※キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served※ 条件を全てクリアされた方のうち、参加登録の先着順で1万名様がキャンペーン対象となります。※ キャンペーン注意事項本キャンペーン主催は株式会社Innovation & Co.による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。ITトレンドEXPO運営事務局（oe_staff@innovation.co.jp）までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が

主催する業界最大級のオンライン展示会です。

【実績】

・累計登録者数:21万人突破

・最大出展製品数:709製品

・最大セッション数:123セッション

・母体サイト「ITトレンド」:年間2,000万人が利用する法人向けIT製品の比較サイト

■イベント概要

■注目の登壇者（一部）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21834/table/248_1_213e84ee1aa2b2604c132c51b6a27b4c.jpg?v=202601060351 ]

・野田クリスタル氏(マヂカルラブリー):R-1・M-1二冠王者、ゲーム開発者として「お笑い×テクノロジー」の新領域を開拓

・辻伸弘氏:民間企業・官公庁のセキュリティ診断で豊富な実績を持つペネトレーションテストのエキスパート

・安野貴博氏:AIを活用した市民参加型政策形成の第一人者

参加申込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/key/99fzq2fi

■絶対リーチ！RCSについて

「絶対リーチ！RCS」は、SMSの高い到達率に加え、企業名やサービス名を送信元に設定できるほか、画像・リンク・ボタンなどを使ったリッチなメッセージ配信が可能な次世代型のコミュニケーションツールです。

開封率やクリック率の向上に加え、ブランド信頼性の向上・誤認防止・CV（コンバージョン）促進にも貢献します。

お使いのチャネルでは「届かない・見られない・反応がない」とお悩みの方は、ぜひご参加下さい。

公式ページ :https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。