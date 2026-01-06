≪膝まわりから全脚ケア≫ 元マラソン日本代表・千葉真子さん監修 “エアー＋温熱”の脚用ストレッチギア「エアフット」が登場｜jogfoot（ジョグフット）

パス株式会社

パス株式会社（東京都渋谷区、東証スタンダード市場 コード番号3840）の連結子会社で、美容・健康機器ブランド「ジョグフット」を展開する株式会社ジヴァスタジオ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深野実）は、元マラソン日本代表・千葉真子さん監修のもと開発した脚用ストレッチギア「エアフット」（税込22,000円）を2025年12月26日に発売いたしました。

本商品は、膝まわりから足裏まで脚全体を”やさしくしっかり”包み込むエアー機能と、心地よい温熱機能のWアプローチを組み合わせたストレッチギア。1回10分、コードレス＆両脚同時に使用でき、日常のスキマ時間に簡単ストレッチ習慣を取り入れやすい点が特徴です。

■開発背景：人生100年時代、「歩ける脚」は最大の財産に

日本女子陸上長距離界のレジェンドであり、世界陸上で世界初のトラック＆マラソンの両種目メダリストとして知られる千葉真子さんが監修を担当。

千葉さん自身が現役時代、脚の不調に悩まされながらも「温めながらのストレッチ」で膝まわりをケアし、世界の舞台に返り咲いた経験を持ちます。

「40代以降は“強い筋肉”より“しなやかな筋肉”が重要。

関節や膝不調の予防には、温めて・ゆるめて・伸ばすというストレッチが欠かせません。」

近年、膝痛人口は全国で3,000万人とも言われ、特に悪い歩き方（猫背・小股・O脚など）による筋肉のバランス崩れが深刻化しています。

そこで誕生したのが、誰でも簡単に “座ったまま” “脚全体” を心地よく包み込むリラックスフットストレッチギア「エアフット」。千葉真子さんのアスリートとしての知見をもとに開発された「温熱＋エアー圧」の機能で、「温め」「筋肉を伸ばす」「関節まわりを整える」の3つのステップから、しなやかな脚づくりを叶える新習慣を提案します。

■ 製品特徴

1. 【心地よいパワー設計】手もみ感覚、調整しやすいエアー刺激

左右合計10のエアーバッグで360度全方位からしっかりと加圧、25の手技で心地よい手もみ感覚を実現します。

※ 画像はイメージです。

「ストレッチモード」「リラックスモード」の2種類のモードを搭載し、満足感のある使用感を求めたい日も、やさしく整えたい日も、気分に合わせて選べます。

各モードはエアー強度5段階調整が可能で、好みに応じた細かなカスタマイズが可能です。

2.【太もも・膝まわり～足裏まで】4WAY対応・両脚同時で時短ケア

巻く位置を変えるだけで、太もも／膝まわり／ふくらはぎ／足裏を1台でケアできます。

両脚同時に装着できるため、片脚ずつ使用する煩わしさがなく、1回10分で効率的にリフレッシュ可能。ツボ押しアタッチメントも付属しているため、好みに合った刺激を体感できます。

3.【コンパクト・コードレス】どこでも使える、毎日の味方

充電式コードレス設計のため、リビング・デスク・寝室など場所を選ばず使用が可能。コントローラーは本体一体型でボタン操作もシンプルなので、機械が苦手な方でも安心です。

折りたたむとコンパクトで収納にも困らず旅行等への持ち運びもしやすく、静音設計のため就寝前でも使いやすい、こだわりの設計です。

4.【温熱機能搭載】じんわりと温まる心地よさをプラス

2段階の温熱機能を搭載し、エアーと組み合わせることで、よりリラックスした使用感を実現し、就寝前や冷えが気になる季節にもぴったりです。

≪エアフット使用（温熱あり）前後の使用部位の表面温度の比較≫

【試験概要】商品未使用時（左）とエアフットをふくらはぎに着用して使用した後（右、衣服を着用した上でストレッチモード＋温熱にて10分間使用）とを比較。温度スケールは20-39℃。N=1、30代女性。社内調べ。

■ 商品概要

商品名：ジョグフット エアフット

カラー：ピンク／グレー

価格：22,000円（税込）

発売日：2025年12月26日

主な仕様：

-電源：充電式(リチウムイオン電池内蔵 2,400mAh/3.7V)

-セット内容：本体、ツボ押しアタッチメント（大2個・小2個）、充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付）

-充電時間：約120分

-電池持続時間：約80分

-使用モード：ストレッチモード／リラックスモード（各5段階調整）

-温熱機能：2段階（高温・低温）

-使用時間：1回10分（自動オフ）

-保証期間：1年（本体のみ）

-生産国：中国（日本企画）

商品ページ：

https://shop.zyva.jp/shop/products/T-034_pink

■監修者プロフィール

千葉真子（ちば・まさこ）

元マラソン選手／元オリンピアン。

世界で初めて世界陸上でトラック・マラソン両種目でメダルを獲得した日本女子陸上長距離界のレジェンド。

現在はスポーツ解説やゲストランナーなど幅広く活動。アスリート時代の経験をもとに、脚のケアの大切さを伝える活動も展開中。

■ 会社概要

会社名：株式会社ジヴァスタジオ

本社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル6F

代表者：代表取締役 深野 実

創立：2004年4月

事業概要：美容・健康商品の企画・製造販売、卸、OEM企画及び販売・宣伝促進の企画・製作

■ お問い合わせ先

株式会社ジヴァスタジオ

担当：小向

TEL：03-5467-7551（代表）

URL：https://zyva.jp/

＊「ジヴァスタジオ」ロゴ、商品名は株式会社ジヴァスタジオの商標または登録商標および著作物です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標、および著作物です。