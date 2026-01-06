FOLKの医療ユニフォーム、2026年のテーマは個性とチーム力の両立

フォーク株式会社

ユニフォームメーカー、フォーク株式会社（本部：東京都千代田区、代表取締役：小谷野淳）は、メディカルウェアのFOLK（フォーク）より2026年の新作を発表しました。

2026年は「Hi! FOLKS! Your Color, Our Strength.」をテーマに、一人ひとりの個性を尊重しながらも、チームとしての一体感と力を高める“チームコーディネート”を提案します。

フォークが強みとする豊富なカラーバリエーションにより、個々が自分らしい色を選びつつ、部署や役割に応じた統一感のある着こなしを実現。多彩な色が重なり合うことで、医療現場のチームはより強く、しなやかに進化していく――そんなユニフォームの新しい在り方を形にしました。

【フォーク プライベートブランド】

新作スクラブ7120SC、7121SCは、総合病院看護部向けに企画。男女で着やすいホワイト、ネイビー、ブルーに加え、男性も着られるピンクを用意しました。性別・年齢を選ばない、新しいフォークのピンク色です。ラグランスリーブが可動性と着心地の良さを提供、袖ぐりのゆとりが着脱を楽にします。胸元の斜め切り替えがスポーティーな印象です。

■フォーク プライベートブランド

https://www.folk.co.jp/brand/folkpb/

【Dickies（ディッキーズ）】

Dickiesシリーズからは、スクラブ1型（7116SC）とパンツ1型（5037SC）とドクターコート1型（1544LF）が登場。スクラブの胸ポケット部分とパンツの後腰部分に新しいDickiesのロゴテープを配置し、さりげないおしゃれを演出。また、左側にだけ入れたラインはパンツとの上下コーディネートを楽しんでいただけます。

ドクターコートは綿混のソフトな肌触りとストレッチ性を合わせ持つ新生地を採用。綿タッチの素材感がDickiesの雰囲気にマッチします。着丈はショートで、後ろベンツによるしゃがみ、着座による足さばきを考慮したデザインです。

■Dickies（ディッキーズ）

https://www.folk.co.jp/brand/dickies/

【PANTONE（パントン）】

今年の色「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー2026」に選ばれた「Cloud Dancer（クラウドダンサー）」のスクラブ。7099SCのデザインをベースに透けにくい生地のフルイドツイル(ポリエステル100%)に変更。初回生産1,200枚限定で「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー」特別デザインのピスネームが右袖に付きます。※なくなり次第、通常のピスネームになります。

＜「Cloud Dancer（クラウドダンサー）」が持つ意味＞

穏やかさ/落ち着いた/明確さ/再出発/透明感/心を落ち着ける

■PANTONE（パントン）カラー・オブ・ザ・イヤー2026

https://www.folk.co.jp/brand/pantone/coty2026/

【2026年オンライン展示会】

2026年の白衣および事務服の新商品や当社サービスをご紹介するオンライン展示会を開催致します。

Zoomでどなたでもご視聴いただけます。詳細は下記リンクをご確認ください。

※ご視聴には事前エントリーが必要です。

開催日程：2026年2月2日（月）・3日（火）（両日9:30～／16:30～）※各回 約60分

事前エントリー： https://www.folk.co.jp/webiner/2026ssex/

【2026年FOLK（フォーク）のカタログ】

ご紹介した商品は2026年度の各種カタログに掲載しています。

電子カタログの閲覧・カタログのご請求：https://www.folk.co.jp/brochure/

