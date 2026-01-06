tripla株式会社、新CFO就任による新経営体制のお知らせ

tripla株式会社

宿泊施設向けITソリューションを展開するtripla株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 高橋 和久、代表取締役CPO 鳥生 格、以下「トリプラ」）は、グローバル経営戦略の強化を目的とし、新たな最高財務責任者（CFO）として 田中 大樹が就任したことをお知らせいたします。なお、2020年6月からこれまでCFOを務めていた岡 義人は2026年1月28日の株主総会をもって任期満了により退任いたします。

■就任の目的と背景

トリプラは、「最高の旅行ソリューションを通じて、宿泊施設の持続可能な成長と、世界中の地域社会の発展を支援する。」をパーパスに、これまで宿泊業界のDX化を促すサービスを幅広く展開し、宿泊施設の運営効率と収益性の向上を目指してまいりました。国内外で事業が急成長する中、更なる事業拡大に向けて、よりグローバル経営戦略を推進する強力なリーダーシップが必要なフェーズに移行しました。こうした背景のもと、ストラクチャードファイナンス分野での豊富な実務経験に加え、海外事業の立ち上げおよび経営管理を担ってきた田中が新たなCFOとして就任することで、海外事業拡大やグローバルレベルでの管理体制の一本化、M&Aでグループ化した子会社のPMIを加速させてまいります。

■参画メンバーについて（略歴・コメント）

【CFO - 田中 大樹】

東京三菱銀行 (現: 三菱UFJ銀行)にて、ストラクチャードファイナンス分野を中心に、国内外の投融資案件に従事。その後、海外不動産事業を展開するリストの海外子会社のCFOを務める。東南アジア地域での拠点展開を支える財務・管理体制の構築に携わり、シンガポールおよび米国での駐在を通じて、投資案件への関与や海外事業の経営管理体制の高度化を担った。2026年にトリプラに参画し、財務・管理部門の責任者として、海外事業の拡大を見据え、財務・管理面からグローバル経営を支える基盤の整備・強化を推進する。慶應義塾大学環境情報学部、同大学大学院経営管理研究科修了。

＜就任コメント＞

トリプラの次なる成長フェーズに参画できることを大変光栄に思います。グローバル展開を進める中で、成長を後押しする取り組みと、安定した事業運営を支える基盤づくりの両面が重要だと考えています。これまで培ってきた知見を活かし、経営陣の一員として持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

■代表取締役CEO高橋からのコメント

トリプラの経営戦略の一つである「ターゲット市場拡大とローカライズ対応」の実現に向け、非常に重要な役割を担うCFOが新たにトリプラの仲間に加わりました。田中氏は海外子会社のCFOとして、トリプラが事業展開中のシンガポール、フィリピン、タイ、香港、インドネシア、米国での事業の立ち上げ、経営管理体制の確立を行ってきました。グローバル展開に関する知見と経験を十分に活かした上で、更なる強固な経営体制を構築していきたいと考えています。

■tripla株式会社概要

トリプラは、宿泊業界に特化したSaaS型のサービスを提供しています。2017年1月にAIチャットボット「tripla Bot」の提供を開始して以降、自社予約比率向上と会員獲得を支援する予約エンジン「tripla Book」、宿泊施設に特化したCRM・マーケティング オートメーションサービス「tripla Connect」、広告運用代行サービス「tripla Boost」とサービスを展開。2022年11月東京証券取引所グロース市場に上場。

・会社名：tripla株式会社

・本社所在地：東京都新宿区西新宿４丁目１５－３ 住友不動産西新宿ビル3号館

・会社設立：2015年4月15日

・資本金：8億6,970万円（2025年10月末時点）

・代表取締役CEO：高橋 和久

・代表取締役CPO：鳥生 格

・URL：https://tripla.io/