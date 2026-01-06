1月11日「わんわんわんの日」に開催！WHATAWONの大型犬向け室内オフ会【大阪・岸和田／参加費無料】

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテイメントモール WHATAWON（ワタワン） では、2026年1月11日（日）に 「大型犬室内オフ会」の開催を実施します！第3回となる今回は、10kg以上のわんちゃんを対象に、飼い主さま同士の交流や、愛犬のことをもっとよく知っていただけるようさまざまなゲームやイベントを予定しています。

室内開催のため、天候に左右されず安心してご参加いただけるのも大きな魅力です。参加費は無料！小さなお子様連れの方も入場いただけるほか、小型犬の同伴も可能ですので、ご家族皆さまでご参加いただけます。

オフ会の詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/0111wannkooffkai/

【イベント内容】

「よく知らない」を「それ知ってる！」に。

「うちの子のこと、もっと知りたい」

そんな飼い主さん同士が学んで・楽しめる内容をご用意しました！

・「うちの子缶バッジ」や記念撮影で最高の思い出を

・会場で一番珍しいワンちゃんを決定！レアワンアワード開催

・知っているようで知らない？わんちゃんお食事クイズ

・大型犬とのコミニュケーションを学ぶ！ドッグトレーナー×ドッグコンシェルジュ対談

・ドッグトレーナー個別相談コーナーで日頃の悩みを気軽に相談

・じゃんけん大会でわんちゃんの手作りごはんがもらえる！ など

ドッグトレーナー×ドッグコンシェルジュによる特別対談では「愛犬とのコミュニケーション」をテーマに、専門家ならではの視点からお話ししていきます。

わんちゃんと、気持ちが通じていますか？しつけだけじゃない、声のかけ方や距離感、毎日の接し方。ドッグトレーナーとドッグコンシェルジュが、「良いコミュニケーション」のヒントを分かりやすくお話しします！

ドッグトレーナーへの個別相談は事前のご予約も承っております！ご希望の方は下記フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/KsWSju3Yx9p225wN6

※こちらのQRコードからもご予約いただけます。

【イベント概要】

開催日：2026年1月11(日)

会場：Floor Disco Ball

時間：14:00～16:30（13:30 受付開始）

参加費：無料（出入り自由）

参加条件：10kg以上のわんちゃんがイベント参加対象

※小型犬同伴可

※中学生以下のお子さまも入場OK

愛犬との交流を深め、同じ趣味を持つ仲間との出会いの場としても最適な本イベント。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

WHATAWONのInstagram :https://www.instagram.com/whatawon_official/?igsh=dnRmaWg2dXhyZmFn&utm_source=qr#

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/