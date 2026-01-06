パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー2026「Cloud Dancer（クラウドダンサー）」が新型スクラブで登場

フォーク株式会社PANTONEブランドページ： https://www.folk.co.jp/brand/pantone/商品紹介サイトURL： https://www.folk.co.jp/brand/pantone/coty2026/

ユニフォームメーカーのフォーク株式会社（1903年創業、本部：東京都千代田区、代表取締役：小谷野淳）は、2026年1月6日、 2026年度の「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた色「Cloud Dancer（クラウドダンサー）」の女性用スクラブを発売します。

＜「Cloud Dancer（クラウドダンサー）」が持つ意味＞

穏やかさ/落ち着いた/明確さ/再出発/透明感/心を落ち着ける

安らぎを感じさせる、ふんわりとした白は、空気のように軽やかで、忙しさにあふれた現代社会に落ち着きと内省の価値を再認識させてくれます。心の声が聞こえにくい現代において、「クラウドダンサー」は集中力を高め、外部の刺激から解放してくれます。静けさに満ちたこのカラーは、“未来”を見つめ続けるチームにとって、新たなアプローチや可能性への扉を開くきっかけとなるカラーです。

■新型スクラブ、7117SCについて

人気の女性用スクラブ7099SCのデザインをベースに、透けにくい生地のフルイドツイル(ポリエステル100%)に変更。初回生産1,200枚限定で「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー」特別デザインのピスネームが右袖に付きます。

※なくなり次第、通常のピスネームになります。

■肌触り、吸水拡散性に優れた「フルイドツイル」を使用

■商品情報

製品：7117SC（女性用スクラブ）

価格：6,500円（税込7,150円）

素材：フルイドツイル（ポリエステル100%）

色番： 30（クラウドダンサー）

サイズ： Sから4Lまで

■販売情報

・2026年1月6日（火）発売

・フォークオンラインストア（ https://www.folk.co.jp/item/medical/ ）とフォークの白衣を取り扱う販売代理店で販売。

※販売代理店によって発売日が異なります。

■PANTONE（パントン）シリーズについて

フォークは色の持つチカラにいち早く着目し、色のプロフェッショナルPANTONE（パントン）と提携したシリーズを長く展開しています。。PANTONE（パントン）シリーズは日本の白衣のドレスコードを大きく変化させ、「白一択」だった白衣の世界を変えています。

「PANTONE（パントン）」ブランドページ

https://www.folk.co.jp/brand/pantone/

フォーク株式会社

コーポレイトサイト：https://www.folk.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/folk_nuovo/

X(Twitter)：https://twitter.com/folk_uniform/

Facebook ： https://www.facebook.com/folkuniform/

YouTube ：https://www.youtube.com/user/FOLKuniform/

【会社概要】

会社名：フォーク株式会社

代表者：代表取締役 小谷野淳

事業内容：女子オフィスユニフォーム、メディカルウェアの企画、製造、販売

東京本部：〒101-0031 東京都千代田区岩本町3-11-6 PMO秋葉原 3F

【本製品に関するお問い合わせ】

・フォークで直接購入のお客様： 0120-194-717

9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）

・代理店・代理店経由のお客様 ： 0120-409-414

9:00～17:30（土日祝日、年末年始を除く）

https://www.folk.co.jp/contact/

MAIL：folk_info@folk.co.jp

