北陸～東北が乗り換えなし！団体専用臨時列車「つながる東北」号・「つながる北陸」号を運転します

東日本旅客鉄道株式会社

JR西日本とJR 東日本は、北陸から東北と東北から北陸でそれぞれ乗り換えなしでご利用いただける直通の団体専用臨時列車を運転します。

北陸から東北の直通新幹線は7年ぶり5回目で、北陸新幹線 敦賀～金沢間開業（2024年3月16日）以降初めて運転します。また東北から北陸への直通新幹線は1年ぶり6回目の運転です。

ぜひこの機会に北陸（富山・石川・福井）や東北（福島・宮城・岩手）の魅力をお楽しみください。

１．列車名、運転日及び運転区間

（１）列車名：「つながる東北」号

運転区間：敦賀～盛岡

主な停車駅および運転時刻：

【往路】2026年5月22日（金）

【復路】2026年5月24日（日）

（２）列車名：「つながる北陸」号

運転区間：盛岡～敦賀

主な停車駅および運転時刻：

【往路】2026年5月23日（土）

【復路】2026年5月25日（月）

※旅行会社により乗車駅、降車駅の設定が異なります。

※上記のほかに敦賀駅～黒部宇奈月温泉駅の各駅、郡山駅、一ノ関駅に停車します。

※停車駅と時刻は変更となる場合があります。

２．発売方法

各旅行会社が専用旅行商品として発売します。詳細は別途お知らせします。