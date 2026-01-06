【2月5日開催／無料オンラインセミナー】プロフォトグラファー向け「お客様の心を掴むための接客から撮影まで、一貫したサービスの提供術」

株式会社アスカネット

プロフォトグラファー向けフォトブックサービス「ASUKABOOK」を展開する株式会社アスカネット

（本社：広島県広島市、代表取締役社長：村上 大吉朗）は、プロフォトグラファー様を対象とした

無料オンラインセミナーを2026年2月5日（木）に開催いたします。

本セミナーでは、株式会社LOVSTのKonDo-Daisuke氏を講師に迎え「お客様の心を掴むための接客から撮影まで、一貫したサービスの提供術」について、実践的なノウハウをお話しいただきます。

開催背景・目的

少子化の進行や競合スタジオの増加など、プロフォトグラファーを取り巻く環境は年々厳しさを増しています。

そのような中で、「選ばれるフォトグラファー」「指名され続けるスタジオ」になるためには、

撮影技術だけでなく、お客様との向き合い方やサービス全体の設計が重要とされています。

本セミナーでは、実際に多くのお客様から支持を集めてきたKonDo-Daisuke氏の経験をもとに、

顧客満足度を高めるための考え方と具体的な実践方法を共有します。

セミナー内容（予定）

・子ども写真に望まれること

・どのような撮影空間づくりができるか。顧客が安心して、そして満足度を高められる空間演出とは？

・写真技術以外でどんな技術提供ができるかの一例（主にお子様を喜ばせる技）

登壇者情報

株式会社LOVST KonDo- Daisuke氏

LOVST フォトスタジオ

クリエイティブフォトグラファー／責任者



略歴

2013年：LOVSTフォトスタジオ 創業

2014年：株式会社LOVST 設立

現在はLOVST PHOTO STUDIOにて、クリエイティブフォトグラファー兼責任者として活動。

テレビをはじめとしたメディア出演も多数。

本セミナーでは、お客様から指名され続けるフォトグラファー・スタジオづくりの考え方について語ります。

開催概要

開催日時：2026年2月5日（木）

開催形式：YouTubeを使ったオンラインセミナー（ウェビナー形式）

参加費：無料

対象：プロフォトグラファー

参加方法・申込先

セミナーの詳細および参加申込は、ASUKABOOK公式ウェブサイトよりご確認ください。

https://asukabook.jp/event/seminar.html

主催

株式会社アスカネット

（プロフォトグラファー向けフォトブックサービス「ASUKABOOK」運営）