日本初のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」のポップアップストアが北千住マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

北千住マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fカレンダリウムにて、テレビ通販を行っているショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」のポップアップストアが期間限定でオープンいたします。

■日本初のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」とは

ファッションや美容、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を、24時間ご紹介するテレビ通販番組です。お客さまからのコメント紹介や、商品の注文・在庫状況などをリアルタイムで表示するなど、お客さまと一緒につくり上げる双方向型ライブ放送を行っています。生放送ならではの臨場感と心おどるお買物体験をお届けしています。

https://www.shopch.jp/

■ポップアップストアオープンの背景

ショップチャンネルは、多様化が進んでいるお客さまのライフスタイルやニーズ、価値観に対応するため、テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントを推進しております。リアルの場でのタッチポイントの強化として2024年からポップアップストアを開始し、北千住マルイでは2回目の開催となります。

■ポップアップストアの見どころ

今回のポップアップストアのコンセプトは「見て、触れて、納得」。

ショップチャンネルをまだご利用いただいていない方から、すでにお買物をお楽しみいただいている方まで、幅広いお客さまに向けた企画をご用意しました。

テレビ放送と連動した日替わり商品の展示販売

テレビ放送で紹介しているその日のおすすめ商品を展示し、実際に使用感やサイズ感をお試しいただいたうえでご購入いただけます。

幅広い商品ラインアップ

テレビで紹介する商品のほか、ネット限定商品やアウトレット品も販売します。

体験企画

2026年1月17日（土）：プロの診断員によるパーソナルカラー診断会

2026年1月19日（月）：足型測定によるシューズフィッティング

フォトスポット

テレビ通販のスタジオを模した背景と等身大キャストパネルを用いたフォトスポットを設置します。

カプセルトイチャレンジ

ご来店アンケートにご回答いただいた方に、ショップチャンネルで人気のコスメサンプルやジュースなどが当たるカプセルトイ企画を実施します。

これらの見どころに加え、開催初日はテレビに出演している番組の司会進行役（キャスト）が接客を行います！

日時：1月10日（土）10:00～10:30

■イベント概要

開催期間：2026年1月10日（土）～1月22日（木）

開催場所：北千住マルイ 2Fイベントスペース

営業時間：10:00～20:00 ※最終日は17:30まで

▼北千住マルイ

https://www.0101.co.jp/084/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/