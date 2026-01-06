ÂæÉ÷25¹æÈïºÒ¤Î¥»¥ÖÅçÉü¶½»Ù±ç¤Ø ― ¥»¥¤¥Ï¥°¥ëー¥×¡¢¡ÖÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿Ç¤°ÕÊç¶â¤ò³«»Ï¡×
ÂæÉ÷25¹æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÌ¾¡§¥Æ¥£¥Î¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤Ï½»µï¤äÀ¸³è´ðÈ×¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºä¸ýÀµÈþ¡¤°Ê²¼¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯)¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ö½£¥¿¥ê¥µ¥¤»Ô¥Ð¥é¥ó¥¬¥¤¡¦¥¿¥Ö¥Î¥Ã¥¯ÈòÆñ½ê¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥Ö¤Î³¹¤äÀ¸³è´ðÈ×¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSeiha English Network Philippines Inc¤Î½¾¶È°÷¤¬¼«Âð¤òÁ´²õ¤Ç¼º¤¦¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾²õ¡¦°ìÉôÂ»²õ¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬ÈïºÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤Ë¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤È»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥»¥¤¥Ï¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½¾¶È°÷¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò´ê¤¤¡¢Ç¤°ÕÊç¶â¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª»ñ¤ò»ÅÊ¬¤±¤ë¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡þÊç¶â³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö¡§ËÜÆü ～ 2026Ç¯1·î20Æü
´óÉÕ¶â³Û¡§Ç¤°Õ¡ÊÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¿¶¹þÀè¡§»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ê0009¡Ë¤Ü¤¿¤ó»ÙÅ¹¡Ê884¡Ë
ÉáÄÌÍÂ¶â¡¡3718887
Ì¾µÁ¡§¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(¥«¡Ê¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢¨¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï³Æ¼«¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡þ»Ù±ç¶â¤Î»ÈÅÓ
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Ù±ç¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍÑÅÓ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦²È²°Á´²õ¤Î½¾¶È°÷¡Ê4Ì¾¡Ë¤ª¤è¤ÓÈ¾²õ¤Î½¾¶È°÷¡Ê26Ì¾¡Ë¤Ø¤Î½»ÂðºÆ·úÈñÍÑ
¡¦²È²°°ìÉôÂ»²õ¤Î½¾¶È°÷¡Ê121Ì¾¡Ë¤Ø¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤ª¤è¤ÓÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥éÉüµìÈñÍÑ
¡¦¥»¥Ö½£¥¿¥ê¥µ¥¤»Ô ¥Ð¥é¥ó¥¬¥¤¡¦¥¿¥Ö¥Î¥Ã¥¯ÈòÆñ½ê¤ØÁ´³Û´óÉÕ
¿©ÎÁ¡¦¿å¡¦À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î»Ù±ç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬»Ù±çÉÊ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÊª»ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷25¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤ËÈòÆñ½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¥µ¥é¥Þ¥Ã¥Ý¡ÊSalamat po¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢µÕ¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤È´õË¾¤ò¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒ¤·¤¿½¾¶È°÷¤ä¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´õË¾¤òËº¤ì¤º¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»µï¤äÀ¸³è´ðÈ×¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¤´»Ù±ç¡×¤¬¡¢¥»¥Ö¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¤«¤Ê¡ÖÂç¤¤ÊÎÏ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ëÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.seiha.com/company/
¢£¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/seiha1985_official/
¢§¥»¥¤¥Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Ï
1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡ËÁÏ¶È¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢±Ñ¸ì¶µ¼¼±¿±Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤ËÂç¼ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÌó850¤Î¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤·¡¢Ìó85,000¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¦¿Íµ¤¶µ¼¼¡Ö¥»¥¤¥Ï±Ñ¸ì³Ø±¡¡×¤ò¼çÂÎ¤Ë¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼88¤¯¤ó¡×¡Ö¥»¥¤¥Ï¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¼°¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¡¡¥í¥ÜÃÄ¡×¤Ê¤É¤Î¶µ¼¼±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡ÖUP¥Èー¥¯¡×¤äÎ±³Ø»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖKITAKYUSHU¡¡GLOBAL GATEWAY¡ÊËÌ¶å½£±Ñ¸ìÂ¼¡Ë¡×¤ò³«Àß¡¢¡ÖÂÎ¸³·¿±Ñ¸ì³Ø½¬»ÜÀß¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëô¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¹¥³¡Ö¥Æ¥¹¥³±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò¡¢£²£°£²£´Ç¯£´·î¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¿ÀÅÄ³°¸ìÊ¸¸Ë¡Ö¿ÀÅÄ³°¸ì¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÅ¹²°Ä®1-35 ÇîÂ¿»°°æ¥Ó¥ë2¹æ´Û4F
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ºä¸ý ÀµÈþ
¢£ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ60Ç¯ 3·î
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼»ö¶È¡¢ÊÝ°é»ö¶È¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼»ö¶È¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼»ö¶È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¶µ¼¼»ö¶È¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ»ö¶È¡¢Î±³Ø»ö¶È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ñ¸ì¶µ¼¼¶µºà¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÆüËÜ¶µ°é³Ø±à¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÍÄÃÕ±à¡¢¡ÖKITAKYU SHU GLOBAL GATEWAY¡ÊËÌ¶å½£±Ñ¸ìÂ¼¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¡£