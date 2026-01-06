MARK ISみなとみらいで開催したイベント「MINATOMIRAI IGNITE CLUB vol.2」 をIGNITEがプロデュース！UNDER ARMOUR、HOKA、SALOMONが参加！

株式会社IGNITE

「IGNITE YOGA（イグナイトヨガ）」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターの剛壽里（コウ ジュリ）が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。

このたび、「IGNITE YOGA」はMARK ISみなとみらいで開催したRUN &YOGAイベント「MINATOMIRAI IGNITE CLUB vol.2」をUNDER ARMOUR 、HOKA、SALOMON STORE マークイズみなとみらい店 協力の元、プロデュースいたしました。

本イベントは、街に生きる人々のしあわせを育むみなとみらいのランドマーク「MARK IS みなとみらい」を中心に、“進化をもたらす～UNDER ARMOUR MAKES YOU BETTER～”をビジョンにブランド展開を行っている「UNDER ARMOUR」、スポーツを楽しむ様々な人々に地球を駆け巡る喜びを伝えている「HOKA」、現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する「SALOMON」の直営店 SALOMON STORE マークイズみなとみらい店、ヨガで進化するライフスタイルを提供する「IGNITE YOGA」の、「ウェルビーイング」や人と人とのつながりを意識した「コミュニティづくり」に対する方向性が一致することから実現いたしました。

イベント当日は、仲間と共にみなとみらいの景色を楽しみながらランやヨガを体験いただき、ウェルビーイングなひと時をお過ごしいただきました。また、動いた後はコーヒータイムを当日ご参加いただいた仲間でお楽しみいただくことができました。

「IGNITE YOGA」はより多くの方へ心身ともに豊かな人生を体感していただけるよう、様々なカルチャーとのお取組を通じて、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。

イベント概要

１.HOKA YOGA＆RUN with IGNITE YOGA

【開催日時】2025年11月15日(土) 8:30～ 受付開始

【定員】15名（抽選）

【集合場所】HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai

【参加特典】ドリンク／HOKAのシューズレンタル

【担当講師】 Ogura Daisuke

２.UNDER ARMOUR YOGA & RUN with IGNITE YOGA

【開催日時】2025年11月29日(土) 17:30～ 受付開始

【定員】30名（抽選）

【集合場所】UNDER ARMOUR ブランドハウス横浜みなとみらい

【参加特典】ドリンク／スポーツブラのレンタル

【担当講師】Yamamoto Masami

３.SALOMON YOGA & RUN with IGNITE YOGA

【開催日時】2025年12月6日(土) 10:00～ 受付開始

【定員】25名（抽選）

【集合場所】SALOMON STORE マークイズみなとみらい店

【参加特典】ドリンク／シューズのレンタル

【担当講師】Ogura Daisuke

担当講師について

Ogura Daisuke

IGNITE YOGA認定講師

理学療法士



医療者として様々な患者と向き合う中で

身体面の改善だけではなく、心の豊かさを育む大切さを感じるようになりヨガ講師の活動をスタート。

現在はIGNITE YOGA STUDIO内外でのクラスやイベント、ランニングコミュニティの運営をはじめ、地域事業に参画し高齢者や障がいのある方へYOGAを教えるなど、人と社会の笑顔をデザインし続けている。

Yamamoto Masami

IGNITE YOGA認定講師

フィットネスモデルやMCなどをしながら、現在ランニングコーチやヨガインストラクターとして活動中。一つのスポーツにとらわれず、YOGA & RUNの掛け合わせに心を打たれ、身体を動かす素晴らしさやウェルビーイングを沢山の方に伝えていく為、活動の幅を広げている。

資格：RYT200/日本ランニング協会ランニングインストラクター/ADIDASファンクショナルトレーニングトレーナー/アロマ検定1級

MARK IS みなとみらい について

当施設は、街に生きる人々のしあわせを育む場所として生まれました。生まれたばかりの街には、賑わいと新しい生活スタイルを形づくっていきたい。

成長をつづける街には、新鮮な価値を添え、成熟を後押ししていきたい。

生活の中心地、そして礎となるために、街とともに成長し、これから長く深く愛されつづける街と人のランドマークになっていきたい。

“MARK is here.” ほら、ここが、ランドマークです。

そんな想いを込めて、「MARK IS（マークイズ）」と名づけました。

MARK IS みなとみらいのコンセプトは、“ライフエンタテインメントモール”。

約175店舗が集積する、みなとみらい21地区で最大規模の商業施設です。

【 住 所 】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号

【アクセス】 みなとみらい駅(みなとみらい線)直結

桜木町駅(JR・市営地下鉄)から「動く歩道」を利用し徒歩 8 分

【公式 HP】 http://www.mec-markis.jp/mm/

HOKA(R)について

HOKA(R)（ホカ(R) ）は、急成長を遂げているパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。山で生まれたHOKAのフットウェアは、これまでにないクッション性とサポート力を融合したテクノロジーによりスムーズな走りを実現させました。世界チャンピオン、トレンドメーカーや日々走っている身近なランナーたちの声を聞き、フットウェアとアパレルの革新性とデザイン性を常に追求し、レースから日常までをサポートします。HOKAは大胆で時には想像を超えるような手段と、より良い世界のために変化する人間のパワーを信じ、本格的なランナーからフィットネス愛好家まで、スポーツを楽しむ様々な人々に地球を駆け巡る喜びを伝えていきます。

▶︎公式サイト www.hoka.com/jp/

もしくは @hoka_japan #FlyHumanFly #TimeToFly をご覧ください。

SALOMONについて

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

▶︎公式サイト https://salomon.jp/

UNDER ARMOURについて

アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、UNDER ARMOURは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に伸縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。

▶公式サイト https://www.underarmour.co.jp/

剛壽里(コウ ジュリ)について

東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず多くの人から支持されている。2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンは3時間45分で完走。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。2022年2店舗目となるスタジオを下北沢reloadに出店。

最近では活動の拠点を日本から海外へと広げている。

◇ 剛壽里(コウ ジュリ)インスタグラム：https://www.instagram.com/jurikooo/

IGNITE YOGAについて

剛壽里(コウ ジュリ)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/

◇株式会社IGNITE公式WEBサイト https://www.igniteworks.jp

