JCNT（教育旅行） 売れるネット広告社グループ、子会社JCNTが主力事業である教育事業に新サービス投入～より多くのニーズに対応、利便性向上で、更なる収益獲得へ～

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）のグローバル情報通信事業・連結子会社である株式会社JCNTは、2026年2月1日に主力事業である教育旅行に新サービス「発信制限サービス」のリリースすることをご報告いたします。

このサービスは、教育旅行中にスマホ端末からの発信を事前に登録した連絡先のみに発信を限定できるサービスで、間違い電話や不必要な発信を抑止でき、生徒の教育旅行行程の安全性をより確保するものと考えております。これまで当社では諸般の事情により、サービス提供を見送っておりましたが、申込専用サイトなどのリリースなどにより利用申込みが増加したことに伴い、「発信制限サービス」のお問い合わせを多くいただいている状況であり、当社商品の利便性向上のため、リリースを決定いたしました。

これにより、ニーズを獲得し、更に利用申込みをいただけるものと考えております。

早期の申込確保は、需要見込みの精度を高めることができ、端末の計画調達・配送体制の最適化による調達コストの低減、繁忙期のオペレーション平準化、欠品リスクの抑制といった運営上の効果につながり、当社の堅実な主力事業がより安定的な成長を促すことができるものと認識しております。

なお、本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

【今後の展望】

今後は、前倒し申込をさらに促進し、ピーク時の集中を緩和することで、安定運用とコスト最適化を一段と進めてまいります。あわせて、教育旅行事業者・学校との共同プロモーションを強化し、団体・大型案件の獲得を推進するとともに、申込・変更・進捗確認をワンストップで完結できるオンライン機能の拡張を予定しています。引き続き、利用者の皆様の声を商品・オペレーションに迅速に反映させ、持続的な成長と提供価値の最大化を目指して取り組んでまいります。

以 上

