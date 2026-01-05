２０２６年より始動！　ラーケーション×メタバースを宿泊・滞在先で実装

株式会社アットマーク・ラーニング

株式会社アットマーク・ラーニング（代表取締役：日野公三）が運営する通信制中等部EuLa（ユウラ）は、文部科学省が示す「ICTを活用した学習の出席扱い制度」および、全国の自治体で拡大するラーケーション（Learning＋Vacation）制度を活用し、ホテル、研修宿泊施設、グランピング施設、民宿・ゲストハウス等の滞在中に、メタバース空間で学習できる新しい教育プログラムを開始します。

本取り組みは、宿泊・滞在施設とオンラインフリースクールが連携する試みであり、「旅行＝学びの中断」という常識を覆す、教育と観光の新しい融合モデルです。

■ 背景

近年、不登校児童・生徒数の増加や、日本型ホームスクーリングを選択する家庭の広がりにより、「学校に縛られず、学びを継続できる環境」へのニーズが高まっています。

一方で、

・平日や閑散期の観光需要創出

・家族で過ごす時間の質的向上

・地域資源を活かした体験学習

といった観点から、ラーケーション制度を導入・拡充する自治体も増えています。

EuLaはこうした社会的変化を背景に、

「どこに滞在していても、学びが成立する仕組み」を教育と観光の接点に実装しました。

■ プログラム概要

対象

・宿泊施設を利用するお子さま（小学6年生～中学3年生）

対応施設

・ホテル（都市部・地方・リゾート）

・研修宿泊施設（合宿・長期滞在）

・グランピング施設（自然体験型）

・民宿・ゲストハウス 等

学習内容

・EuLaのメタバース空間での双方向授業（1コマ60分）

・Minecraftを活用した探究・協働型学習「町クラ」

・教科学習支援、探究学習、特別講座、発表イベント等

・地域体験（自然・文化・食育など）と連動した学びの設計

受講環境

・各施設の客室・ラウンジ等

・PC／Wi-Fi環境を利用して受講

■ 料金・運営モデル

・授業は60分単位で受講可能

・入学金不要（宿泊者向け利用）

・宿泊費等は施設側のラーケーションパックに包含

・教育サービスはEuLa通信制中等部が提供し、施設との業務提携により運営

■ 各ステークホルダーのメリット

〈保護者〉

・旅行中も「出席扱い」となる安心感※在籍する中学校校長の裁量による

・学びの遅れを心配せずに家族旅行が可能

・教育と余暇の両立による満足度の高い時間

〈子ども〉

・自然・地域体験とつながる“生きた学び”

・全国の仲間とつながるメタバース学習

・自分のペースで学べることで自己肯定感が向上

〈宿泊・滞在施設〉

・教育意識の高いファミリー層の新規獲得

・平日・閑散期の稼働率向上

・地域資源と連動した独自プランによる差別化

・「ラーケーション対応施設」としての先進的ブランディング

■ 今後の展開

EuLaでは今後、

全国の宿泊・滞在型施設への段階的展開 「ラーケーション×EuLa」認定提携制度の創設 2泊3日探究型プラン、家族合宿型プラン等のパッケージ化

を通じて、教育・観光・地域が連携する持続可能な新市場の創出を目指します。

◎ホテル、研修宿泊施設、グランピング施設、民宿・ゲストハウス等の宿泊・滞在型施設の皆さまからの問合せを承ります。



【EuLa通信制中等部について】

2024年4月に開校した、発達特性や不登校傾向のある小中学生向けのオンラインフリースクール。学校法人の枠を超えた多様な教育支援を展開しており、在籍生徒のほとんどが元の学校での出席認定を受けながら安心して学んでいます。

その運営母体は、広域通信制高校「明蓬館高等学校」や「アットマーク国際高等学校」を手がける株式会社アットマーク・ラーニング。グループに、東京インターハイスクール（創立2000年、米国通信制高等学校の卒業資格が取得できる）がある。卒業生は5,000名を越え、50名以上の教員免許保有者が所属し、学習面・心理面ともに手厚いサポート体制を構築しています。

また、ＮＰＯ日本ホームスクール支援協会（２０００年創立、理事長：日野公三）の事務局を運営している。

・ 公式HP：

EuLa通信制中等部 https://eula.jp/

明蓬館高等学校 https://at-mhk.com/

東京インターハイスクール https://www.inter-highschool.ne.jp/

NPO日本ホームスクール支援協会 https://homeschool.ne.jp/

【会社概要】

・ 会社名：株式会社アットマーク・ラーニング https://www.at-learn.co.jp/

・ 設立：1999年4月23日

・ 所在地：東京都品川区北品川5-12-4 リードシー御殿山ビル3F

・ 代表取締役：日野公三

・ 事業内容：明蓬館高等学校（川崎特区）、アットマーク国際高等学校（白山市特区）などの広域通信制高校事業を中心とした教育事業

・ わたしたちは教育業界をよくしたいと、自分たちの意志で、東京インターハイスクール、アットマーク国際高等学校、明蓬館高等学校…その時に必要とされる学校をつくってきました。わたしたちがつくる学校は「生徒を主語にし、生徒と共に歩み、生徒と共に走る学校」です。

・ わたしたちは、『学ぶ機会はみな平等。青少年の笑顔溢れる社会づくりへ』という想いを掲げ、子供たちが、成育環境、障害等によって学ぶ機会を阻害されたり、制限されることのない社会。誰もが主体的に“学ぶこと”を謳歌できる社会を目指しています。

【お問合せ】

自治体連携についてのお問い合わせ・連携ご希望の自治体様は、以下までご連絡ください。

・ 株式会社アットマーク・ラーニング

・ 担当：ラーケーション制度ご相談窓口

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKuPQlKtfqm2a3FKOuMU8l37hpx_e9YH9YxwQec8RnRSz77g/viewform