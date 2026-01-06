【新製品】SmallRig S70 ワイヤレスマイクロホンが登場！

SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan株式会社（以下SmallRig）はS70ワイヤレスマイクロホンを公式ストアで販売開始いたします。世界的なエンジニアであるLuca Bignardiによる精密な音質チューニングです。長年の経験から導き出した9種類の専用EQプリセットを搭載。ボーカルから楽器、環境音まで、シーンや素材に応じた最適な音響特性をワンタッチで実現し、煩雑な後期修正の負担を軽減します。さらに、ロゴをあえて排除したミニマルなデザインは、画面を邪魔することなく、視覚的にもクリエイティブな作業に集中できる環境を提供します。

販売情報

SmallRig S70 ワイヤレスマイクロホン

SmallRig S70 ワイヤレスマイクロホン

ID：5714

公式販売ページ：https://smallrig.com/r/I5ON68

販売価格：15,090円（税込）

商品特徴

グラミー受賞マスターによる、極上の音質

四度のグラミー賞に輝く録音のマスター、Luca Bignardiの極上の音質への追求から、チューニングした9つのシーン別EQプリセットは、まるで専門のエンジニアが即座に調整するが如く、あらゆる素材を理想の音色に変えます。録音分野の初心者でも、プロフェッショナルの選択を手に入れるです。

9種類のEQプリセットはノーマルから環境音、男性・女性の声の特性に合わせた補正、ギターやバイオリンの楽器音、そして空間の臨場感を引き出す設定までを網羅。Vlogger、インタビュー、映画製作者など、異なるユーザーとシーンの多様な要求に、ワンタッチで応答します。複雑な操作は一切不要。どの設定を選択しても、スタジオクオリティの音声を保証します。

3モードのフル収音、スタジオ級の高精度録音

48kHz/24bit・70dB・120dB SPLによる全方位的に繊細なニュアンスから大きな音まで歪みなく収録するスタジオ品質の基盤を構築。この上に、3段階のノイズリダクション、5段階のゲイン調整を組み合わせることで、静かな室内から騒がしい街中まで、あらゆる環境下でクリーンな音声を確保。さらに、モノラル/セーフティートラック/ステレオの3種録音モードを内蔵し、収録の安全性と表現の幅を両立。複雑な現場の音声要件にも、プロフェッショナルな完成度で応えます。

隠れたマイクが画面の協調性を破壊しない

マイク本体は8.8 x 29mm、重量わずか 8.6g という極小サイズ。服装にクリップするだけで存在を忘れる“無感覚装着”を実現し、画面を邪魔することなく撮影に集中できます。目立たない実用性と洗練されたデザインが、移動型クリエイターのあらゆるシーンを静かに支えます。

長時間駆動による一日中の創作を支える



充電ケースと組み合わせた場合の駆動は最大40時間以上に達し、旅行や街中などのロケでも電源切れの心配がありません。単体マイクでも最大8時間の連続使用が可能なため、一日中の集中撮影にも十分に対応。これにより、電源を気にすることなく、創造的な作業と没頭する時間を最大化します。

SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。