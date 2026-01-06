株式会社ファミリーマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介)は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマのアプリ「ファミペイ」(以下、ファミペイ)の利用者さまに毎月クーポンを発行しております。

このたび、寒い冬を乗り切る中華まんや風邪対策アイテムのクーポンを2026年1月6日(火)から順次配信いたします。





26年1月クーポン対象商品一例





※写真の商品は一例です。









■寒い季節にうれしい！中華まん＆風邪ケアをファミペイでおトクに！

2026年1月、冬本番の厳しい冷え込みで外出時には手袋やマフラーが欠かせません。寒さが続くと体調を崩しやすく、特に2025年の冬はインフルエンザの変異株「サブクレードK」が猛威を振るったため、個々の予防対策が重要です。そんな中、ファミリーマートは日々頑張る皆さまを応援するために、ファミペイで冬に嬉しいクーポン、風邪対策クーポンを順次配信いたします。

あったか中華まんから、風邪予防や免疫ケアに役立つ商品まで幅広く取り揃えました。寒い冬を元気に乗り切るためのラインアップです。









■ファミペイ払いで「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも実施！

期間中、ファミペイのバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで対象商品1点を購入いただくと、所定の期間にて対象商品1点に使える無料クーポンがもらえます。





クーポン情報_1

クーポン情報_2

クーポン情報_3





(※1)ファミペイ払いまたはポイント(dポイント、楽天ポイント、Vポイント)を利用して商品をお試し価格で取得できるお得なクーポンです。

※本記事に記載されたキャンペーンは予告なく特典クーポン、対象期間、適用条件等を変更または中止させていただく場合がございます。









■「ファミマメンバーズプログラム」とは

ファミリーマートでのお買い物時に、ファミペイのバーコードをスキャンしてお買い物すると、月間の来店回数とご購入金額に応じて、翌月のランクが決定し、ランクに応じて特典が進呈されるおトクな会員プログラムです。 会員ランクに応じて、ランク限定のクーポンやポイント等を進呈します。

※ランクアップには来店回数と購入金額の両方を満たす必要があります。

※会員ランクは毎月リセットされます。

※決済方法は問いません。





【集計期間/適用期間】

ランク集計期間：毎月1日0:00～毎月末日23:59

ランク適用期間：翌月1日0:00～翌月末日23:59

詳細は、こちらのサイトからご確認ください。

URL： https://www.family.co.jp/famipay/famirank.html









ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。