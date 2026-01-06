ＪＡ全農は、宮城県・東京都の直営飲食店舗（２店舗）で、１月８日（木）～１６日（金）の間、「新潟県産さといもフェア」を開催します。新潟県産さといもの主な品種「大和(やまと)早生(わせ)」は、煮崩れしないきめの細かさと適度なぬめりが特長で、新潟の郷土料理「のっぺ」に欠かせない新潟の冬を代表する食材です。新潟県では各産地がさといものブランド化に取り組み、ＪＡ新潟かがやきの「帛(きぬ)乙女(おとめ)」やＪＡ北新潟の「砂(さ)里芋(りいも)」などがあります。「帛(きぬ)乙女(おとめ)」はきめ細かな白肌と独特のぬめりが特徴で、過去には天皇陛下御即位に伴う大嘗祭の献上品に２度選ばれています。「砂(さ)里芋(りいも)」は新潟県新発田市と聖籠町の砂地で栽培されています。水はけの良い砂地で育てることで、芋肌がきれいで中身が白く、上品なぬめりと甘みのあるさといもが収穫されます。フェアでは、「帛(きぬ)乙女(おとめ)」と「砂(さ)里芋(りいも)」を使用した期間限定メニューを各店舗で提供します。新潟県産のさといもは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンの「ハロー！！ＪＡ全農にいがた」ショップで購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c10000000/）

【フェア概要】１．期 間：令和８年１月８日（木）～１６日（金）２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１） グリルみのるエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）※帛(きぬ)乙女(おとめ)のみの提供（２） みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）

【みのりみのるＸプレゼントキャンペーン】

１．応募期間：令和８年１月８日（木）～１月１２日（月祝）２．商品内容：新潟県産さといも「帛乙女」または「砂里芋」を各４名、合計８名様にプレゼント３．応募方法：（１）みのりみのる公式Ｘ（＠minoriminoru_pj）アカウントをフォロー（２）キャンペーンが告知された対象の投稿をリツイート