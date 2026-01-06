アドバンテック株式会社は、2026年1月20日 (火) オンラインにて開催されるウェビナー 「I/Oモジュールからクイックスタートする設備管理：「ADAMシリーズ」のご紹介」を開催する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

セミナー概要

https://advantech.seminarone.com/ADAM-4000_ADAM-6000_01/event

労働人口減少などで熟練技術者のノウハウ継承への対応が求められる中、専門人材の確保難、予算制約を背景に、既存設備の見える化は後回しになりがちです。本セミナーでは、既存設備を活かし I/O層から「早く・手軽に・簡単に」始めるステップを解説します。少額・短期間で稼働監視を実現するための勘所と流れを、接続例に基づきI/O接点の活用／リモートI/Oの選定／イーサネット対応プロトコルまで整理してご紹介します。

こんな方におすすめ

〇 生産技術 ：既存設備を活かし、後付けI/Oで設備稼働の「まず見える化」を短期間で始めたい方。 〇設備保全 ：遠隔から設備・ユーティリティの異常検知アラートを低予算で立ち上げたい方。 〇品質管理 ：まず必要なポイントから品質データを集め、トレーサビリティの仕組みを段階的に整えたい方。 〇工場長・DX推進 IoTの専任者が不足していても、簡素な構成で「まずデータが取れる」体制を作りたい方。 アナログ現場でも、後付けリモートI/Oで既設制御盤の信号を活用し、「今年こそ、まずデータ取得・可視化」を始めたい方。 ◇金属加工：振動／温度／電流の「まず見える化」を短期で始めたい方 ◇食品加工：温度帯・衛生指標のトレースを小点数から拡張したい方 ◇化学・素材：薬液ポンプ／タンクの遠隔監視を低予算で段階導入したい方

イベント概要

■ 日時 2026年1月20日(火) 14:00～14:45 ■ テーマ I/Oモジュールからクイックスタートする設備管理：「ADAMシリーズ」のご紹介■ 参加費 無料■ 開催形式 Zoomウェビナー■ プログラム １．日本の製造現場における課題２．リモートI/O：ADAM-6000シリーズのご紹介３．金属加工メーカー様におけるADAMの事例紹介■ スピーカー ・アドバンテック株式会社 eCommerce事業推進室/オンライン営業部 鄭思源・アドバンテック株式会社 IoT Automation事業部 PSM 呉亦哲・アドバンテック株式会社 IoT Automation事業部 PSM 佐藤由和

