株式会社ミックコスモ（所在地：大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-4-5、代表：取締役社長 樋口依理子）は、2026年1月13日に小鼻の赤み(※１)をカバー(※2)しながらスキンケア効果も発揮する画期的なコンシーラー「フォーミィ 恥じらい小鼻ごまかさないクリーム」を発売します。美容液成分88％配合(※3)のこの新製品は、メイクアイテムとしての機能性とスキンケア効果を兼ね備えた、消費者の 肌悩みに寄り添う革新的な商品です。

「着飾る」だけではない、本質的な肌悩みに寄り添う新発想

近年の美容市場では、豊富なカラーバリエーションやトレンド性を前面に押し出した華やかなメイクアイテムが注目を集めています。しかし、日常的な肌悩みを抱える多くの女性にとって、本当に必要なのは「着飾る」ためのアイテムだけではありません。スキンケアメーカーとしての強みを持つミックコスモは、この市場ニーズの変化に着目。メイクアップの表面的な美しさだけでなく、肌の悩みを解決するという新しいアプローチで商品開発に取り組みました。特に春先の花粉症シーズンなど、季節的な要因で悩む方が増える「小鼻や頬の赤み(※1)」という具体的な課題に焦点を当てた製品の開発に成功しました。「今の美容市場には『華やかさ』や『彩り』を提供するメイクアップ製品 は豊富にありますが、実際の肌悩みに直接応える製品は意外と少ない。私たちはその隙間を埋める製品の開発を目指しました」と同社担当者は説明します。

革新的なハイブリッド設計で赤みを自然にカバー(※2)

「フォーミィ 恥じらい小鼻ごまかさないクリーム」の最大の特長は、コンシーラーとしての機能とスキンケア効果を同時に実現する点にあります。赤みを自然に中和するミントグリーンのカラーコントロール効果により、従来のベースメイクでは難しかった小鼻周りの赤みを効果的にカバーします。この製品は下地ではなく、気になる箇所へピンポイントに使用できるコンシーラータイプ。そのため、顔全体が白浮きする心配もなく、素肌の自然な美しさを活かしながら赤みだけを効果的に隠すことができます。さらに、一般的なコンシーラーで問題となりがちな「白浮き」「厚塗り感」「乾燥」といった悩みも解消。スキンケア成分を豊富に含む処方により、みずみずしい使用感と優れたフィット感を実現しています。また、ファンデーションとの相性も考慮された設計で、メイクの邪魔をすることなく自然な仕上がりを可能にします。

美容液成分88％配合(※3)で赤み悩みをケア(※1)

単なるカバー効果だけでなく、赤みの原因にもアプローチするのがこの製品の特徴です。全成分の88％を美容液成分(※3)が占め、肌を健やかに保つためのスキンケア効果も発揮します。配合成分には、CICA(ツボクサエキス)、ティーツリー葉油、セラミド(※4)、アラントイン、ヒアルロン酸(※5)など素肌に嬉しい保湿成分が含まれています。(全て保湿成分)これらの保湿成分が一日中肌を潤すことでことで、メイクオフ後も健やかな肌へと導きます。美容トレンドが多様化する2026年春のシーズンに向けて、単なる色物メイクアイテムとは一線を画すこの製品は、肌本来の美しさを引き出すという新たな価値を提供します。

商品概要

商品名：フォーミィ 恥じらい小鼻ごまかさないクリーム価格：1,500円（税抜）発売日：2026年1月13日特長：小鼻や頬の赤み(※1)に特化したスキンケアタイプのコンシーラーミントグリーンカラーで赤みを自然にカバー美容液成分88％配合(※3)で赤み悩みを ケア(※2)CICA(ツボクサエキス)、ティーツリー葉油、セラミド(※4)、アラントインなどの保湿成分を配合※1乾燥による※2メイクアップ効果※3保湿成分(基剤を含む)※4セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP※5ヒアルロン酸Na

会社概要企業名：株式会社ミックコスモ所在地：大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-4-5代表者：取締役社長 樋口依理子事業内容：化粧品の製造、販売企業サイトURL：https://www.miccosmo.co.jp/SNS：X @MICCOSMO_JP、Instagram @miccosmo、YouTube @MICCOSMOTV一般のお問い合わせ：06-6264-3636（受付時間 9:00～18:00）メールアドレス：info@miccosmo.co.jp

