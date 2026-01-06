ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（６店舗）で、１月９日（金）～１月２２日（木）の間、「毎日くだもの200グラム運動」などを推進している全国落葉果樹消費拡大協議会とのコラボレーション企画の第６弾「国産キウイフルーツフェア」を開催します。この時期に出荷最盛期を迎えるキウイフルーツは、愛媛県・福岡県・和歌山県をはじめ全国各地で栽培されており、出荷量１位の代表品種「ヘイワード」を中心にさまざまな品種が出荷されます。フェアでは、爽やかな甘酸っぱさが人気の「ヘイワード」を使用した限定メニューを各店舗で提供します。各産地のキウイフルーツは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/f/f0）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年１月９日（金）～１月２２日（木）２．実施店舗：以下６店舗（詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１） みのるダイニング札幌ステラプレイス店（北海道札幌市中央区北５条西２-５）（２） みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１）（３） みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（４） みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（５） みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）（６） みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１）

［毎日くだもの200グラム運動］

全国落葉果樹消費拡大協議会では、果物が毎日の食生活に欠かせない品目であることを周知するため、「毎日くだもの200グラム運動」や「デスクdeくだもの」運動、小学生への食育活動、国産くだものが持つ栄養・効能や機能性の普及推進等に取組んでいます。１人１日毎日200グラム以上のくだものを食べて健康で豊かな生活を♪（出典：毎日くだもの200グラム！ＨＰ http://www.kudamono200.or.jp/）

［みのりみのるＸプレゼントキャンペーン］

・応募期間：令和８年１月９日（金）～１月２２日（木）・商品内容：「国産キウイフルーツ（１箱）」３名様にプレゼント・応募方法：①みのりみのる公式Ｘ(＠minoriminoru_pj)アカウントをフォロー ②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト

