フランス産A.O.P. 認定発酵バター「エシレ」の専門店、エシレ・パティスリー オ ブール＜渋谷、新宿、名古屋、横浜、池袋＞では、バレンタイン＆ホワイトデーに向け、2026年1月15日（木）から3月中旬までを『大切な方へささやかな愛を伝える期間』と位置づけ、限定デザインボックスやショッパー（紙手提げ袋）をご用意。人気の焼菓子を贈り物としてご提案いたします。

恋人も家族も友人も。エシレ定番の焼菓子に感謝の気持ちを添えて “ avec l’amour pour toujours ＜愛とともに いつまでも＞”

エシレのバレンタイン＆ホワイトデーは「変わらぬ日常のなかにある愛」をテーマにしています。今年のメッセージは「avec l’amour pour toujours ＜愛とともに いつまでも＞」。いつまでも変わらない日常が続くことこそ幸せであり、そのためにはお互いへの感謝を忘れないという想いを込めました。恋人同士だけでなく、 家族や友人、お世話になっている方へ。エシレの焼菓子が、日々のなかにある愛や感謝を伝えるきっかけになればと願っています。

人気のフィナンシェ＆マドレーヌを この時期だけの限定デザインボックスで！

バレンタイン＆ホワイトデーにおすすめなのは、コロンとしたフォルムがかわいいフィナンシェとマドレーヌ。しっかり焼き込んだ生地が生み出す香ばしさと、エシレ バターならではの深い味わいと香りが楽しめます。白地にエシレのロゴが入ったギフト ボックスには、鮮やかな赤で「avec l’amour pour toujours」のメッセージをあしらいました。蓋をあけると芳醇な香りが広がり、幸せに包み込まれることでしょう。贈る人も贈られる人にも笑顔が生まれ、気持ちが伝わる一品です。「フィナンシェ・エシレ」 エシレ バターと精選されたアーモンドを使用。深々とした余韻の残る味わい。「マドレーヌ・エシレ」 エシレ バターの上品な味わいに、さわやかなレモンピールがアクセント。

期間中はショッパーも限定デザインに

毎年ご好評をいただいている限定デザインのショッパーも登場します。トリコロール カラーの取っ手と、今年のメッセージを施し、大切な方への贈り物にふさわしい華やかさを演出しました。いつも変わらない、美味しいエシレの焼菓子に限定デザインショッパーを添えて。この時期だけの特別な一品として、心に残るプレゼントを贈ってみてはいかがでしょうか。【展開期間】2026年1月15日（木）～3月中旬※限定デザインボックスとショッパーは、無くなり次第終了となります。

おすすめのバレンタイン＆ホワイトデー ギフト

「フィナンシェ＆マドレーヌ ギフト ボックス」5個入 2,160円（税込）写真左上10個入 4,212円（税込） 写真下フィナンシェだけ、マドレーヌだけ、フィナンシェ＆マドレーヌ 詰合せ。お好きなセットが作れます。※新宿店でのお取り扱いはございません

「プティブール・エシレ」 20枚入 4,536円（税込）「プティブール」とは、フランス語で「小さなバター」という意味のとおり、バターをたっぷり使って焼き上げたサブレ。口中に広がるバターの芳醇な香りとサクサクの食感を存分に楽しんでいただけます。 ※おひとり様5点まで

「サブレ グラッセ」 10枚入 4,536円（税込）サクサクのバター サブレに、エシレ バターと砂糖で仕上げた糖衣（グラッセ）を贅沢にかけました。口いっぱいにエシレ バターの美味しさが広がります。※おひとり様5点まで

ÉCHIRÉ PÂTISSERIE AU BEURRE（エシレ・パティスリー オ ブール）

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店です。エシレ バターをふんだんに使ったここでしか買えない焼菓子を中心に、エシレ バターのおいしさをお届けいたします。 東急フードショーエッジ店（渋谷）、 伊勢丹新宿店（新宿）、ジェイアール名古屋タカシマヤ店（名古屋）、横浜髙島屋店（横浜）、西武池袋本店（池袋）

https://www.kataoka.com/echire/#PointsDeVente

ÉCHIRÉの世界観や店舗の最新情報をお知らせするInstagram（＠echire.official.jp）を開設いたしました。季節限定商品などさまざま情報を発信してまいります。