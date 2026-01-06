平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（株式会社宝塚クリエイティブアーツ 本社：兵庫県宝塚市）は1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド「レスポートサック」（株式会社 レスポートサックジャパン 本社：東京都千代田区）との特別デザイン商品を2026年1月6日（火）に発売いたします。

LeSportsac（レスポートサック）は、1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド。創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、軽量で丈夫なリップストップナイロン製のバッグが誕生しました。「形は機能に従う」という哲学に基づき、軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。

今回のデザインは、表地はダークネイビーカラーをベースに、宝塚歌劇のシンボルである「すみれの花」をイメージしてすみれ色のロゴテープを合わせたシンプルで洗練された仕上がりに。外側はシンプルで合わせやすく、内側は5組の組マークをあしらった宝塚らしい華やかなデザインとなっており、別注ならではの特別感を演出します。普段使いはもちろん、観劇旅行などにも活躍する全6スタイルで展開します。

詳細は次のとおりです。





■商品情報（金額は税込）

コスメティックポーチ \5,200

コスメティッククラッチ \5,500

トートバッグ \15,400

スクエアショルダーバッグ \13,800

バケットバッグ \26,400

ボストンバッグ \27,500





■発売日

2026年1月6日（火）





■販売場所

キャトルレーヴ各店（宝塚店・東京店・梅田店）

キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/c/cgoods/

※LeSportsac（レスポートサック）での販売はございません





■商品画像

左から

バケットバッグ \26,400（サイズ／W220×H260×D150mm）

コスメティッククラッチ \5,500（サイズ／W190×H150×D60mm）

コスメティックポーチ \5,200（サイズ／W160×H90×D50mm）

ボストンバッグ \27,500（サイズ／W420×H280×D190mm）

トートバッグ \15,400（サイズ／W350×H390mm）

スクエアショルダーバッグ \13,800（サイズ／W190×H210×D70mm）





(c)宝塚歌劇 (c)宝塚クリエイティブアーツ

※写真掲載の際にはクレジット記載をお願いいたします。





【お客様からのお問い合わせ先】

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000（10：00～18：00／月曜休）









株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/





