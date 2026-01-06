宝塚歌劇オフィシャルショップ キャトルレーヴが初のLeSportsac（レスポートサック）特別デザイン商品を発売！2026年1月6日（火）発売
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（株式会社宝塚クリエイティブアーツ 本社：兵庫県宝塚市）は1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド「レスポートサック」（株式会社 レスポートサックジャパン 本社：東京都千代田区）との特別デザイン商品を2026年1月6日（火）に発売いたします。
LeSportsac（レスポートサック）は、1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド。創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、軽量で丈夫なリップストップナイロン製のバッグが誕生しました。「形は機能に従う」という哲学に基づき、軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。
今回のデザインは、表地はダークネイビーカラーをベースに、宝塚歌劇のシンボルである「すみれの花」をイメージしてすみれ色のロゴテープを合わせたシンプルで洗練された仕上がりに。外側はシンプルで合わせやすく、内側は5組の組マークをあしらった宝塚らしい華やかなデザインとなっており、別注ならではの特別感を演出します。普段使いはもちろん、観劇旅行などにも活躍する全6スタイルで展開します。
詳細は次のとおりです。
■商品情報（金額は税込）
コスメティックポーチ \5,200
コスメティッククラッチ \5,500
トートバッグ \15,400
スクエアショルダーバッグ \13,800
バケットバッグ \26,400
ボストンバッグ \27,500
■発売日
2026年1月6日（火）
■販売場所
キャトルレーヴ各店（宝塚店・東京店・梅田店）
キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/c/cgoods/
※LeSportsac（レスポートサック）での販売はございません
■商品画像
左から
バケットバッグ \26,400（サイズ／W220×H260×D150mm）
コスメティッククラッチ \5,500（サイズ／W190×H150×D60mm）
コスメティックポーチ \5,200（サイズ／W160×H90×D50mm）
ボストンバッグ \27,500（サイズ／W420×H280×D190mm）
トートバッグ \15,400（サイズ／W350×H390mm）
スクエアショルダーバッグ \13,800（サイズ／W190×H210×D70mm）
(c)宝塚歌劇 (c)宝塚クリエイティブアーツ
※写真掲載の際にはクレジット記載をお願いいたします。
【お客様からのお問い合わせ先】
宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター
TEL：0797-83-6000（10：00～18：00／月曜休）
株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1