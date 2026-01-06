2026年1月13日（火）15時スタート！ジョイフル「魅惑のリッチフェア」不二家「ミルキー」との限定コラボスイーツが登場！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、2026年1月13日（火）15時より、冬を楽しむ♪「魅惑のリッチフェア」を開催いたします。

ラインアップは、具沢山で生姜が利いたみぞれ鍋をはじめ、玉ねぎスープとチーズインハンバーグのハーモニーが楽しめるハンバーグメニューや、食べ応え抜群でご飯との相性がバッチリのとんテキ定食などが登場します。

さらに、不二家の「ミルキー」をたっぷり使った限定コラボスイーツ３種には大注目です。それぞれ表情の違ういちごスイーツは、味はもちろん見た目も鮮やか♪あなたのお気に入りを見つけに、ぜひご来店ください。

ご家族やご友人たちと一緒にジョイフルの“冬”を楽しもう♪

「魅惑のリッチフェア」／メニュー紹介

「温活♪豚肉と生姜のみぞれ鍋定食」(うどん麺入り)／939円（税込：1,032円）

・単品：839円（税込922円）

寒い冬の“温活“にピッタリな鍋メニューは、豚肉や豆腐、白菜、椎茸など具材たっぷり。出汁と塩のきいたさっぱりスープは、あとから生姜の味わいを感じる一品です。



「あったか玉ねぎスープの溺れチーズインハンバーグ」／839円（税込：922円）

玉ねぎスープは食材の旨味を活かし、大人の味わい仕立てに。チーズインハンバーグとスープのペアリングをぜひお楽しみください。



「ごろっと肉旨！とんテキ定食」／939円（税込：1,032円）*TAKEOUT可

・単品：839円（税込922円）

柔らかく程よい肉感を追求した、ジョイフルの自信作♪ソースの甘みとコクがご飯がすすむ一品です。

「魅惑のリッチフェア」／不二家とのスペシャルコラボ！

「天使のミルキーいちごショートケーキパフェ」(ミルキーシロップ付き)

／799円（税込：878円）

不二家のペコちゃんをイメージした、天使のように“かわいい”華やかパフェ。優しい甘さのミルキーシロップと酸味の効いたミックスベリーの相性ぴったり◎

別添えのミルキーシロップをかけて、リッチにお楽しみください♪

(上)「ミルキーミルクレーププレート」／639円（税込：702円）

(下)「ミルキーのいちごみるくパフェ」(ミルキーシロップ付き)／499円（税込：548円）

不二家で人気の「ミルキーミルクレープ」をいちごとアイスでデコレーションした特別プレートと、いちごもミルキーも楽しめる贅沢なミニパフェです。どちらも大人から子どもまで楽しめる一皿です。

本格的な鍋シーズン到来♪／大好評販売中！

「肉増し！すき焼き鍋定食」(うどん麺入り)／1,169円（税込：1,285円）

・単品：1,069円（税込1,175円）*TAKE OUT 可

「すき焼き鍋定食」(うどん麺入り)／969円（税込：1,065円）

・単品：869円（税込955円）*TAKE OUT 可

「旨辛スープのキムチチゲ定食」(サリ麺入り)／869円（税込：955円）

・単品：769円（税込845円）

■ジョイフル「魅惑のリッチフェア」の詳細は下記ページをご覧ください。

https://www.joyfull.co.jp/cp/winter2/2026(https://www.joyfull.co.jp/cp/winter2/2026)

※写真は全てイメージです。

※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がございます。

※主要材料(米等)の原産地情報は、弊社ホームページよりご確認ください。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※22時～翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10％加算させていただきます。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けて参りました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けて参ります。