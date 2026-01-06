出店者決定！2026年1月10日～12日第5回芋フェス！ＩＮゲートウェイ函南

東海地方を中心に延べ37万人を集めているフードイベント芋フェス！の最新開催である、2026年1月10日～12日第5回芋フェス！ＩＮゲートウェイ函南の出店者が発表された。全部で14店舗での開催となる。注目は2025年12月に発表されたばかりの芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。


出店者は以下の通り。



1　るいいだKITCHEN　芋フェス！大賞最優秀賞　大賞


焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では1年半熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています




2　oimodo　　芋フェス大賞スイーツ部門　　銀賞


年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に、完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!
【おいもタルト】
静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。
サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。




3　えんむすび　芋フェス！大賞　優秀賞　　金賞


“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！




4 IMOBAKKA　優秀賞　　銀賞　IMOBAKKA


さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！
気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。
１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！




5　Joiecrep　芋フェス！大賞　スイーツ部門　大賞


【さつまいものブリュレ】　


紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの


ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです




6　神奈川県あっぱれＯＩＭＯＮ


石川県　伝統加賀野菜である五郎島金時をはじめ、
甘くなった紫芋→ふくむらさき　など入手しにくい物から　べにはるか、シルクスイートの定番モノまでを
じーっくり石焼きにこだわり昔ながらの製法で時間を掛けて焼いております。




7　はらペコkitchen


おいもここは「まちを彩る焼き芋屋さん」をコンセプトにしている焼き芋専門店です。当店は幅広い年齢層の方々にお越しいただき、焼き芋はもちろん、素材を活かしたスイーツなど、さまざまな商品を提供させて頂いております。




8　静岡県　芋屋まさる


土作りからこだわった自家栽培の厳選した芋を使用。自社製法でじっくり焼き上げ、濃厚な甘みと旨味が際立ちます。




9NEWSTEP


大道芸




10　ほっこり芋　スイーツ部門　金賞　


クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。




11　レカント


三島市名物のみしまコロッケとブラジルの家庭料理をコラボレーションしたブラジル風みしまコロッケを是非ご賞味ください




12　DINER すぎ　芋フェス！大賞　審査員特別賞


さつまいもチップス。フライドポテト、もつ煮


何を食べても美味い店です。



13　芋庵茅根


いろいろなイベントや百貨店催事などで、本場種子島産安納芋や徳島産鳴門金時などの焼き芋や、その焼き芋を使用したスイーツ・チップスなどを製造販売しています。




14渡邉梨園　壺焼き芋


壺の中で焼くおいもはいかがでしょうか？









2026年１月10日-12日（土日祝）10：00～16：00小雨決行


伊豆ゲートウェイ函南　　イベント広場


第５回伊豆ゲートウェイ函南で芋フェス！


https://www.imo-fes.com/


https://www.instagram.com/imofesruiida/