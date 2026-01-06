Synflux株式会社とメディカルアパレルブランド「クラシコ」との協業プロダクトが、2025年度グッドデザイン・ベスト100を受賞

Synflux株式会社

Synflux株式会社（代表：川崎和也、以下、Synflux）の独自システム「Algorithmic Couture」が活用された、クラシコ株式会社（以下、クラシコ）のメンズ白衣「ショートコート・MOVE」が、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞」を受賞し、さらに「グッドデザイン・ベスト100」に選出されました。

本受賞は、Synfluxの独自技術である「Algorithmic Couture（アルゴリズミック・クチュール）」による型紙最適化を通じて、環境配慮・快適性・デザイン性を高水準で融合した革新的な医療ユニフォームとして評価されました。

「グッドデザイン・ベスト100」は、未来を切り拓く新たな価値を示すデザインとして、全受賞作品の中から特に高く評価された100件に選出されるものです。

グッドデザイン賞WEBサイト：https://www.g-mark.org/gallery/winners/

グッドデザイン賞：審査委員からの評価コメント

医療ユニフォームにおける環境配慮と使用時の快適性を高い水準で両立させている点が評価できる。AIアルゴリズムによる型紙最適化により、生地廃棄を大幅に削減するとともに縫製工程の負荷も軽減しており、製造プロセス自体から持続可能性を追求する革新性を示している。加えて軽量で動きやすいショートコート型のデザインは、シルエットの美しさと快適性を実現しており、医療現場での実用性を維持している。環境配慮、デザイン性、機能性の三要素を高度に融合させた先進的な製品である。

「ショートコート・MOVE」について

「ショートコート・MOVE」は、医療現場でのユニフォームとして求められる高いクオリティを維持しながら、Synfluxによる独自技術「Algorithmic Couture（アルゴリズミック・クチュール）」を活用して、生産時の布の廃棄率を従来よりも9～10%低減、生地廃棄量を従来比36.6％削減しました。医療ユニフォームとして求められる高度な機能性を維持しながら、デザイン性、そして環境配慮という三要素を両立された、「最適化生産」という観点が高く評価されました。

▼商品情報

スマートな印象を与えるショートコートは、さっと羽織る感覚で着用することができる程よくリラクシングなシルエット。素材の軽さを生かした軽快でミニマルなデザインに、機能性を兼ね備えたアクティブなシーンで活躍する白衣です。

品番：B19

商品名：メンズ白衣：ショートコート・MOVE

カラー：白

サイズ：XS, S, M, L, XL, XXL

価格：税込32,890円

発売中

公式サイト：Classico×Synflux 「ショートコート・MOVE」

https://www.clasic.jp/products/B19

参考： Synflux株式会社が、医療用ユニフォームのプロジェクトをメディカルアパレルブランド「クラシコ」とコラボレーションで開始（2025/1/10既報）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000080230.html







Synfluxの事業内容

Synfluxは「FASHION FOR THE PLANET / 惑星のためのファッション」をミッションに掲げ、2019年3月の創業以来、自社サービスの研究開発をはじめ、アパレル・ファッション企業との新商品開発や、大学・研究機関との共同研究など、多角的に事業を展開してきました。

近年、ファッション産業では自然環境の持続可能性への関心が高まり、生産や設計の過程で環境負荷を低減する新たなテクノロジーやソリューションが強く求められています。

このような市場環境のもと、Synfluxは「ファッションデザインの力で、惑星と人類が生き生きする未来へ」というビジョンを掲げ、機械学習、3Dシミュレーション、アルゴリズミックデザインを駆使したデザインシステム「Algorithmic Couture（アルゴリズミック・クチュール）」を開発・事業化。衣服生産において避けられない素材廃棄を最小限に抑える仕組みを提供しています。

すでに多くのブランドで導入・商用化が進んでおり、H&M財団グローバルチェンジアワード、毎日ファッション大賞 新人賞・資生堂奨励賞、Kering Generation Award Japanファイナリストなど、国内外でその価値が高く評価されています。





Algorithmic Coutureについて

Synfluxによる「Algorithmic Couture」は、衣服製造過程での大きな課題の一つであるテキスタイル廃棄を減らすために、アルゴリズムと3D技術を活用して実装された次世代デザインシステムです。衣服の3Dデータから低廃棄に最適化された2D型紙データの生成を可能とし、従来の約15～30%だった布の廃棄率を大幅に削減することが可能となります。

現在の大量生産システムを乗り越える「最適化生産」への転換を掲げ、産業の効率化、環境への配慮、快適性、全ての実現を目指しています。





Synfluxについて

会社名：Synflux株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目9番11号

代表者：川崎和也／代表取締役CEO

設立日：2019年3月27日

事業内容：ファッションデザインのためのソフトウェア開発、循環型衣服設計・製造支援、サプライチェーンのデジタル化、合理化支援

URL：https://www.synflux.io/